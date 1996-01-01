Молодые семьи приглашают в "новую" ипотеку

Администрация Владивостока существенно обновила муниципальную программу поддержки ипотечного кредитования для молодых семей. Сейчас проект новой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке на 2009-2012 годы" проходит согласование в управлениях мэрии. На ее реализацию в бюджете 2009 г. заложено 25 млн руб., сообщает пресс-служба горадминистрации Владивостока.

Прежняя программа "Развитие долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в городе Владивостоке на 2008-2012 гг." в ближайшее время будет признана утратившей силу. К сожалению, за короткое время только 6 семей пожелали стать участниками муниципальной программы, что показывает её неэффективность. В итоге сумма, заложенная в бюджете-2008 на программу, была израсходована лишь частично и ушла на другие статьи городского хозяйства.

Проект новой программы поддержки молодых семей предполагает более выгодные условия для участников программы. Теперь планируется разовая выплата участникам, которая составит от 35 до 40% стоимости квартиры (правда, расчет идет по рыночной стоимости квадратного метра жилья по Приморскому краю, установленной Минрегионразвития РФ, - на сегодня это 31 800 руб. за кв. метр, а также по социальной норме жилья - 18 кв. м на человека).

Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная, где возраст одного или обоих супругов - до 35 лет, независимо от того, работают они в бюджетной сфере или нет. Семья должна состоять на учете в администрации г. Владивостока в качестве нуждающейся в жилом помещении. Такими, согласно документам, могут считаться граждане, обеспеченные жилой площадью ниже учетной нормы постановки на учет - 13 кв. метров общей площади на одного человека.

Более того, претендовать на бюджетную поддержку могут семьи, взявшие кредит ранее - с 1 января 2007 г.

При этом, по расчетам специалистов, сумма единовременной выплаты может составить, к примеру, для семьи из двух супругов без детей - 467 тыс. руб., для семьи из четырех человек с двумя детьми - 915 тыс. руб., что весьма существенно по нынешним ценам на жилье.