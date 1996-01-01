Востокредитбанк оптимизируется

Благовещенский Востоккредитбанк оптимизирует филиальную структуру и увеличивает уставный капитал. На прошлой неделе совет директоров банка принял решение о закрытии Приморского филиала, начавшего работу в июле 2007 года. Функции филиала скорее всего перейдут допофису банка во Владивостоке. В конце февраля внеочередное собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала банка, который должен вырасти до 175 млн руб.