Прожиточный минимум россиян... понизили

В России устанавливается новый прожиточный минимум на душу населения. Согласно постановлению правительства величина прожиточного минимума по России за III квартал 2008 года на душу населения установлена в размере 4,630 тыс. руб. Это меньше, чем за предыдущий квартал. Власти уверены, что цены на ряд ключевых продуктов питания в стране понизились. Однако наблюдатели не исключают, что за такими вопиющими расчетами стоит нехватка денег в бюджете, а также то, что в этом году власти пообещали довести минимальную пенсию в стране до "расчетного" прожиточного минимума пенсионера.