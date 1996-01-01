Президент припомнил банкам госпомощь

Банкам пора поумерить эгоизм, считает президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ: ситуация, когда они за долги могут обанкротить крупнейшие предприятия, недопустима. Банковский сектор первым получил антикризисную помощь от властей, и теперь они вправе требовать от него лояльности к заемщикам, признают эксперты. "Мы не можем жертвовать судьбой целых предприятий, работой многотысячных коллективов для удовлетворения амбиций отдельных кредитных учреждений", - пояснил президент.