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Скороспелый средний класс ударило с размаху
Средний класс, похоже, стал первой жертвой кризиса в нашей стране. Такое мнение высказали в опубликованном интервью РИА "Новости" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ и директор Аналитического центра Юрия ЛЕВАДЫ ("Левада-центр) Лев ГУДКОВ.
"У них очень большой разрыв между ожиданиями и изменившейся к худшему реальностью, не выстроена стратегия, как минимизировать риски, как снижать расходы", - пояснил свою мысль Федоров. "По февральскому замеру, более всего обеспокоены кризисом именно те группы, которые выиграли в результате идущих изменений, то есть те, кого условно можно назвать средним классом. Это примерно 15% населения", - согласился с ним Гудков.
Одной из причин проблем представителей среднего класса социологи считают их возраст. "Для большинства россиян этот кризис не первый - они уже пережили кризис начала 90-х и дефолт. В связи с этим в обществе выработалось кризисное сознание, есть уже определенная привычка к кризисам. С этой точки зрения, существует две группы, которые плохо адаптируются: это те, кто не ощущал на себе предыдущих двух кризисов, то есть самые молодые, и те, для кого 2000 год был временем взлета и процветания, то есть, по сути, весь наш скороспелый средний", - пояснил Федоров.
По его словам, остальные слои граждан - рабочие, пенсионеры, бюджетники - "парализованы" кризисом в куда меньшей степени. Бюджетники, впрочем, по привычке довольно активно себя жалеют: несмотря на то что их заработок гарантирован государством и регулярно индексируется, сам статус бюджетника воспринимается его носителями как аутсайдерский и ущербный.
Федоров считает, что из-за неумения экономить у среднего класса довольно быстро истощится ресурс, накопленный им в годы "нефтяного изобилия". Он отмечает, что взгляды опрошенных ВЦИОМ россиян на экономическое будущее весьма пессимистичны. "Ниже всех упал прогнозный индекс - это ответ на вопрос "Как вы считаете, как вы будете жить через год?". Этот показатель упал до самого низкого значения за последние четыре года, то есть люди уже поняли, что быстрого выхода из кризиса не будет и нужно затягивать пояса", - объяснил Федоров. В то же время он отмечает, что "паники и катастрофизма" у респондентов его починенные не замечают. "Есть настрой на длительную и непростую кризисную жизнь", - сказал он.
Как ни странно, кризис пока не слишком сильно сказался на доверии, испытываемом гражданами к власти. "Европейские и японские лидеры позавидовали бы тем рейтингам, которые есть у наших ведущих политиков", - говорит Федоров. Тем не менее меняется содержание этого доверия. Если раньше россияне ждали от ПУТИНА и МЕДВЕДЕВА продолжения активного экономического роста, то сейчас надеются на то, что "тандем" сможет предотвратить резкое и сильное ухудшение ситуации в экономике.
Лев Гудков согласился с коллегой, отметив, что, хотя россияне пока стабильно доверяют высшей власти, работоспособность судебной системы, профсоюзов и финансовых институтов оценивается ими крайне низко.
Впрочем, Путину и Медведеву тоже не стоит расслабляться: с момента президентских выборов рейтинг первого упал на 14%, а второго - на 9%. "Популярность и поддержка первых лиц зависит от нескольких факторов. Но я хочу сказать, что после определенного критического предела она будет падать очень быстро. Это произойдет, когда у людей закончатся ресурсы", - предостерег Гудков.
Статья на ресурсе Утро.ру
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