Человек, потерявший $25 миллиардов

Из всех его вилл эта - самая любимая. Она расположена на берегу замерзшей реки, рядом с огромным заснеженным полем. C дороги можно сквозь изгородь из акаций и кленов различить две высокие белые трубы и покатую крышу. Грузовичок охраны блокирует аллею, ведущую к дому. Это место отдыха Олега ДЕРИПАСКИ (41 год), бывшего главного богача России. Именно здесь, неподалеку от Краснодара, в 22 часах езды на поезде из Москвы, вырос алюминиевый король, в 2008 году занявший девятую строчку списка самых состоятельных людей мира ($28,6 млрд).

В этот день здесь ожидают прибытия его жены Полины (28 лет), их двоих детей и многочисленных гостей. Так утверждает Вера, входящая в штат обслуги виллы. Пухленькая, в серых носках и пластмассовых босоножках Вера занимается розами, постельным бельем и домашней птицей. Дерипаску она видит редко. "Он прилетает на вертолете рано утром и улетает поздно вечером", - рассказывает она. "Он закрывается в кабинете и много работает. Иногда мы говорим о сборе урожая вишни. Он обращается ко всем нам на "Вы" и платит хорошие деньги", - продолжает она, поднимая вверх большой палец.

Однако Веру одолевают мрачные мысли. Три месяца назад управляющий штатом прислуги из 30 человек ее уволил. Ее и многих ее коллег. "Это кризис!" - заявил он им. Работу сохранили только те, кто занимается семью лошадьми и двадцатью коровами. "Я надеюсь, они опять наймут меня еще до наступления лета...", - вздыхает Вера.

Не стоит на это сильно рассчитывать. Дела у Олега Дерипаски идут из рук вон плохо. Он оглушен финансовым кризисом, задушен падением цен на сырье, раздавлен долгами. Все очень просто. Стоимость его компании "Русал", второго производителя алюминия в мире, куда входит 30 заводов, где работают 130 000 человек, отныне стремится к нулю. "У него начинается период выживания", - говорит Александр ПУХАЕВ, специалист по металлам в московской инвестиционной компании ВТБ. Олигарх, дабы подать личный пример, резко сократил личные расходы. Остались в прошлом букеты цветов, которые поставлялись каждый день в его имение, раскинувшееся на 12 гектарах неподалеку от Москвы! Уволен дизайнер, занимавшийся отделкой его лондонского дома! С ноября 2008 года Дерипаска даже вынужден был отказаться от выплаты прибавки к пенсии в размере 700 рублей (16,60 евро), которую он обещал всем жителям деревни своего детства. Короче говоря, полное поражение!

Безусловно, он такой не один. Пострадали все российские миллиардеры. Они живут под дамокловым мечом - до конца года им нужно выплатить кредиты на сумму в $140 млрд. В противном случае их империи могут рухнуть, как карточный домик.

Правда, падения Дерипаски никто не предвидел. Он же трудоголик! И так далек от похождений российских богачей. Этот чем-то похожий на Дэниела КРЕЙГА, исполнителя роли Джеймса Бонда, человек не ходит на дискотеки, не пьет алкогольные напитки, посещает минимальное количество светских мероприятий. "Чтобы заставить его надеть костюм и произнести речь на публике, приходится выдерживать самую настоящую битву", - говорит одна из знакомых. Вызывающая роскошь также его не привлекает. Безусловно, наш герой владеет 72-метровой яхтой ("Queen K"), пришвартованной на Корфу, недвижимостью на Сардинии, в Лондоне, на Лазурном берегу, в Японии, Куршевеле и особняком в Париже на рю де л'Юниверсите. "Это ему нужно для подтверждения статуса или для жены, - рассказывает еще одна давняя знакомая. - Сам же он через два часа, проведенных на лыжном курорте, уже места себе не находит".

Дерипаска давно дружит с властью. Благодаря своей женитьбе в 2001 году на Полине Юмашевой, издательнице глянцевого журнала и дочери Валентина ЮМАШЕВА, бывшего главы администрации Бориса ЕЛЬЦИНА. Полезный и влиятельный тесть. "Он входит в число людей, приведших к власти ПУТИНА, и Путин об этом не забывает", - подчеркивает политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ. И, наконец, Дерипаска - неутомимый предприниматель, он - участник всех промышленных "Монополий", возглавляющий сотню предприятий из самых разных секторов экономики - энергетика, строительство, авиация, страхование, автомобилестроение... И он - авторитарный начальник. "Ты сделаешь именно так!" - заявляет он своим сотрудникам, которые иногда приносят с собой диктофон, чтобы не упустить ни слова из его отдаваемых тихим голосом и очень быстро приказов. И горе непокорным! В кулуарах часто рассказывают историю одной новенькой секретарши, которую наняли в девять часов утра, а в 11 - уже выставили за дверь.

И вот Дерипаска, символ промышленного возрождения России, отправлен в нокдаун. Он вынужден отчитываться перед Кремлем и просить милостыни. Что раздражает приближенных президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. "Лояльность и экономический патриотизм - это одно, а эффективность - совсем другое", - возмущается один из них.

В чем же его упрекают? В слишком быстром продвижении вперед. Его конгломерат, окрещенный "Базовым элементом", всего за два года вырос в два раза...

Как бы там ни было, Дерипаска по-прежнему производит впечатление. В том числе за границей. "Это проницательный ум, обаяние и большое трудолюбие", - восхищается Анн Ловержон (Anne Lauvergeon), глава французского ядерного концерна Areva. "Он остается одним из лучших менеджеров в России, а его алюминиевые заводы - самые производительные в мире, - подчеркивает Марат Габитов, московский аналитик UniCredit. - Он выкарабкается".