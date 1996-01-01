Российский математик вычислил кризис заранее

Известный российский математик академик Виктор МАСЛОВ год назад рассчитал экономический кризис и сумел к нему подготовиться. Лауреат Ленинской, Государственных, Демидовской премий академик Маслов с математической точностью предсказал еще дефолт 1998 года, а ранее - развал СССР, пишет "Российская газета". По его словам, его и новый кризис не застал врасплох. "Еще летом я продал дачу и квартиру, а деньги перевел детям за границу. Понимая, что мои дети окажутся в сложнейшем положении, я дал им несколько советов, как лучше распорядиться этими деньгами, чтобы упредить ситуацию", - сообщил академик.