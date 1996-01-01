Регионы на грани дефолта

Последние несколько лет российские регионы активно занимали деньги, заваливая долговой рынок своими облигациями. Сегодня приближается час расплаты. Пик погашений по облигациям приходится как раз на кризисное время - регионам просто негде взять денег. Впору ждать региональные дефолты, пишет Bigness.Ru.

Рынок региональных облигаций, похороненный кризисом 1998 г., вернулся к жизни в конце 2001 г. Тогда к Москве и Санкт-Петербургу, которые стали первопроходцами, начали присоединяться и другие субъекты Федерации. Первой в ноябре 2001 г. это сделала Башкирия, а спустя месяц ее примеру последовали Республика Коми и Ленинградская область. Для регионов это был относительно простой и быстрый способ залатать дыры в бюджете, найти средства под крупные проекты (если инвесторы еще не подтянулись, а начать строить уж очень хочется).

Однако "белую полосу", как говорится, всегда сменяет "черная". В 2008 году ипотечный кризис США докатился и до России. Учитывая, что в среднем облигации выпускались на три года, а "бум" выпуска происходил в 2005-2006 годах, именно на "многострадальный" 2009 год придется пик выплат по региональным долгам. И тут появляется вопрос: а как же регионы погасят свои облигации, если им самим не на что существовать? Например, по словам губернатора Красноярского края Александра ХЛОПОНИНА, запас прочности даже у самых сильных регионов России составляет около месяца.

"Начались неплатежи между смежниками крупных предприятий, практически параличом охвачена банковская система, если не принимать каких-то конкретных мер, ситуация сложится критически", - заявлял недавно А. Хлопонин.

По словам аналитика УК "Ингосстрах Инвестиции" Георгия ЗАСИЕВА, на рынке региональных облигаций уже появляются первые преддефолтные сигналы. Впрочем, аналитики отмечают, что он вряд ли возможен, поскольку ситуация сейчас далеко не такая, как в 1998 году.