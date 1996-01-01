Материнские капиталы уйдут на ипотеку

Первые 50 семей в Хабаровском крае смогут погасить полностью либо частично оплатить ипотеку материнским капиталом уже в конце апреля - начале мая этого года.

Как сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда, всего территориальными органами ПФР края было принято 150 заявлений на направление средств материнского (семейного) капитала на погашение ипотечных кредитов, по 50 из них уже принято положительное решение. Для вынесения решения по этому вопросу Пенсионному фонду отводится месяц со дня подачи заявления, и еще два месяца - на перевод средств в соответствующий банк. Также органами ПФР было проконсультировано 2000 жителей Хабаровского края, проявивших интерес к возможности улучшения жилищных условий за счет средств материнского капитала. Напомним, c 1 января 2009 года размер материнского (семейного) капитала составил 299 731,25 руб.