МДМ-Банк и УРСА Банк объединяются

Акционеры МДМ-Банка и УРСА Банка приняли решение об объединении в банковский холдинг для создания одного из ведущих частных универсальных банков России. После слияния объединённый банк с капиталом в размере 72 млрд рублей и активами в размере 523 млрд рублей станет одним из ведущих финансовых учреждений страны.

Объединение двух сильных и уважаемых банков является результатом взвешенного стратегического анализа. Это решение обеспечит обоим банкам ещё более выгодную позицию для реализации своих долгосрочных планов развития. МДМ-Банк и УРСА Банк дополняют друг друга как с точки зрения структуры бизнеса, так и по географическому покрытию. Совместно банки получат значительные преимущества от интеграции коммерческой и финансовой деятельности. Объединённый банк будет располагать обширной и диверсифицированной базой пассивов, опираясь на региональную сеть отделений, насчитывающую около 500 точек во всех федеральных округах.