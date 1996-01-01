Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает расти

Несмотря на кризис "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) продолжает уверенно развиваться. 100-е подразделение АТБ было открыто в конце 2008 года в городе Усть-Илимске.

Теперь каждый из 400 000 тысяч клиентов банка может получить сервис в любом из 100 отделений, расположенных в 12 субъектах Российской Федерации. Во многом это стало возможным благодаря активной поддержке акционеров: Международной финансовой корпорации, группе "Петропавловск", инвестиционной группе "Ист Кэпитал Интернешнл АБ".