Аграриям Колымы субсидировали проценты

Субсидии в размере более 500 тыс. руб. поступили из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельхоз-производителями Магаданской области в российских кредитных организациях.

По распоряжению, подписанному губернатором области, средства получат: птицефабрика "Дукчинская", крестьянско-фермерские хозяйства "Комарова", "Ольское", "Надежда" и 20 колымчан, ведущих личное подсобное хозяйство. Кроме того, более 300 тыс. руб. субсидий из федерального бюджета выделены сельхозпредприятиям "Новая Армань", "Заречье", агрофирме "Клепкинская" и другим. Деньги предназначены на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным краткосрочным кредитам в российских банках.