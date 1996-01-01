www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.46 р. 100 JPY: 61.41 р.
EUR: 79.14 р. 10 CNY: 10.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банковский орден президенту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президент РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК награжден общественным орденом Ассоциации российских банков II степени "За заслуги перед банковским сообществом".

Награду ему вручил президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН на совещании членов Всероссийского совета региональных банковских объединений в Москве. На совещании затрагивались вопросы эффективности использования мер, предложенных АРБ и предпринятых Банком России и Правительством для преодоления влияния мирового финансового кризиса на российскую банковскую систему. Сергей Гребенюк выступил на нем от имени Ассоциации банков Азиатско-Тихоокеанского региона, которую он возглавляет с 1995 г. В Ассоциации российских банков оценили верность Сергея Григорьевича банковскому делу – он отдал ему более 30 лет. Он прошел путь от кредитного инспектора Хабаровской краевой конторы Госбанка до президента одного из ведущих региональных банков Дальнего Востока - ЗАО "Региобанк". Является членом совета Ассоциации российских банков, членом Всероссийского банковского совета, Биржевого совета ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа". Богатый практический опыт и научная подготовка помогают ему вносить предложения по улучшению нормативно-правовой базы банковской деятельности, совершенствованию денежно-кредитной политики.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru