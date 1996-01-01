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Банковский орден президенту
Президент РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК награжден общественным орденом Ассоциации российских банков II степени "За заслуги перед банковским сообществом".
Награду ему вручил президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН на совещании членов Всероссийского совета региональных банковских объединений в Москве. На совещании затрагивались вопросы эффективности использования мер, предложенных АРБ и предпринятых Банком России и Правительством для преодоления влияния мирового финансового кризиса на российскую банковскую систему. Сергей Гребенюк выступил на нем от имени Ассоциации банков Азиатско-Тихоокеанского региона, которую он возглавляет с 1995 г. В Ассоциации российских банков оценили верность Сергея Григорьевича банковскому делу – он отдал ему более 30 лет. Он прошел путь от кредитного инспектора Хабаровской краевой конторы Госбанка до президента одного из ведущих региональных банков Дальнего Востока - ЗАО "Региобанк". Является членом совета Ассоциации российских банков, членом Всероссийского банковского совета, Биржевого совета ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа". Богатый практический опыт и научная подготовка помогают ему вносить предложения по улучшению нормативно-правовой базы банковской деятельности, совершенствованию денежно-кредитной политики.
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