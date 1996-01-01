Сбербанк кредитует в рублях

Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ увеличил свою долю в банке с 16,94558% до 26,49569%, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщил источник среди акционеров Примсоцбанка, г-н Яровой докупил 9,55011% акций, ранее принадлежавших ООО "Приморская социальная компания". Зарегистрированная в оффшоре "Приморская социальная компания" контролировалась менеджментом Примсоцбанка, теперь Дмитрий Яровой перевел принадлежавшие ей акции на себя. Акционерами Примсоцбанка являются Международная финансовая корпорация и ЕБРР - по 12,5%, г-н Яровой - 26,5%, его сын, менеджер департамента торгового финансирования ЕБРР Александр ЯРОВОЙ - 18,4%, ООО "Форпост-В" - 14,96%, потребительское общество "Рантье" - 14,97%.