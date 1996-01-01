Галина БУРАЯ, начальник ГУ ЦБ по Хабаровскому краю: Предприятия и банки - сообщающиеся сосуды

Сегодняшняя экономическая ситуация в стране в очередной раз проверяет прочность отношений банков и их клиентов. До какой степени и те и другие готовы учитывать интересы друг друга, насколько прочна система страхования рисков, какую роль в укреплении банковской системы региона играет территориальное управление Банка России.

Эти вопросы "ДК" обсудил с начальником Главного управления Банка России по Хабаровскому краю Галиной БУРОЙ.

- Галина Алексеевна, во второй половине 2008 года произошли существенные перемены в экономической ситуации в России, в регионах. Какие тенденции складывались в экономике Хабаровского края? Как это отражалось в свою очередь на итогах работы банковского сектора?

- Окончательные итоги пока подводить рано, статистика обозначит их примерно через месяц, но данные, которыми мы можем оперировать, уже говорят о том, что при относительной стабильности общеэкономических показателей по итогам одиннадцати месяцев наблюдалось снижение объемов производства и реальных доходов населения. Снижение индекса промышленного производства обусловлено, прежде всего, показателями работы предприятий обрабатывающих отраслей. Учитывая, что их доля в общекраевом объеме собственного производства составляет порядка 65%, любые колебания в этом секторе для края чувствительны. Прослеживается тенденция снижения темпов прироста инвестиций в основной капитал.

Тревожные данные дает и мониторинг, который Банк России ведет уже несколько лет. По сравнению с 2007 и 2006 годами заметно уменьшение прибыли, особенно у крупных предприятий, и как следствие наблюдается снижение эффективности промышленного сектора в целом. К этому можно добавить снижение реальных денежных доходов, рост потребительской инфляции, что негативно отражается на всех секторах рынка потребительских товаров и услуг.

Расхожая фраза, что банковский сектор - важнейший индикатор состояния региональной экономики. Но это действительно так. В последние годы позиции банковского сектора Хабаровского края значительно укрепились, его роль в развитии экономики повысилась. И сегодняшние кризисные тенденции - жесткая проверка финансовой системы региона на прочность, умение работать с рисками, оперативно перестраивать свою политику.

Досье По состоянию на 01.12.2008 года в Хабаровском крае осуществляли свою деятельность 39 кредитных организаций, в том числе 5 региональных банков с 4 филиалами на территории края и 9-ю за его пределами, 30 филиалов инорегиональных кредитных организаций. Удельный вес филиалов инорегиональных банков в совокупных банковских активах составил 83%, в том числе Дальневосточный банк Сбербанка России - 30%, филиал ОАО Банка ВТБ - 13,6%, филиал ВТБ-24 - 10%. По данным Банка России, Хабаровский край занимает лидирующие позиции в федеральном округе по привлечению и размещению денежных средств. Общий объём задолженности по кредитам составляет 29% их объёма по ДВФО, объём привлеченных депозитов юридических и физических лиц - 28%.

В четвертом квартале мы наблюдали изменение динамики ряда основных показателей, характеризующих деятельность банковского сектора. Хотя, подчеркну, не изменилось главное - банки края сохраняли достаточный уровень ликвидности, своевременно рассчитывались по своим обязательствам перед кредиторами и вкладчиками.

Основное, с чем пришлось столкнуться финансовым учреждениям, - уменьшение остатков средств на счетах юридических лиц и вкладов населения. Если за 2007 год ресурсная база кредитных организаций возросла на 46%, за 9 месяцев 2008 г. - на 14%, то в октябре-ноябре прирост отсутствовал, а основной источник ресурсов (почти 90% ресурсной базы) - привлеченные средства даже снизились на 2 млрд руб. Это в свою очередь оказало влияние на снижение кредитной активности банков.

- Насколько, на ваш взгляд, уже сжался и, может быть, сузится еще кредитный рынок региона? Каковы здесь основные причины?

- Объем кредитов, предоставленных экономике края за 11 месяцев 2008 года, составил 172,5 млрд руб. Пик кредитования наблюдался в сентябре - 19 млрд руб, в октябре - ноябре объемы значительно снизились и составили соответственно 14,2 и 12,6 млрд руб. При этом более 80% кредитов стали выдаваться на сроки до одного года - в условиях нестабильности ресурсной базы (в настоящее время это преимущественно короткие деньги) банки стремятся снизить долгосрочные риски.

Несмотря на то, что кредитование является основным источником роста активов финансовых организаций (удельный вес кредитных операций в совокупных активах составляет более 80%), банки главный акцент в своей деятельности перенесли на вопросы управления рисками ликвидности. И это абсолютно адекватная и оправданная реакция в условиях сжатия ликвидности и повышения стоимости привлекаемых ресурсов.

Объективная реальность такова, что доступ к сравнительно дешевым источникам ресурсов, в том числе государственным, имеет небольшое число банков. Остальные работали в условиях сокращения объема привлеченных средств, жестких ограничений и двукратного роста стоимости ресурсов на межбанковском рынке. Плюс к этому в связи с повышением рисков банковского сектора, прежде всего связанных с ухудшением качества активов, принятых в обеспечение, часть ресурсов банки были вынуждены направить на увеличение объема резервов на возможные потери по ссудам (за октябрь-ноябрь на 653 млн руб.). В Хабаровском крае такой резерв сформирован в размере 5,5 млрд руб.

В результате уже в начале сентября банки были вынуждены ввести более консервативный подход к оценке кредитных рисков и увеличить процентные ставки по предоставляемым кредитам. Рост средневзвешенных процентных ставок в ноябре по сравнению с началом года составил от 0,7% до 9,6%. В свою очередь, это ведет к снижению темпов роста кредитных вложений в экономику и снижению финансового результата самих кредитных организаций.

- Еще вчера банки соперничали за тех же самых клиентов, готовы были идти на любые уступки, чтобы переманить их к себе. Не слишком ли резко они поменяли позицию, ведь для многих компаний отказ в кредитах - это дополнительный тяжелый удар?

- Скажем так, эти отношения можно представить как сообщающиеся сосуды.

Основу взаимодействия предприятий реального сектора экономики с банками определяет, с одной стороны, их надежность и наличие финансовой стратегии, определяющей спрос на банковские услуги, с другой - возможности кредитной организации удовлетворить спрос на банковские услуги с учетом рисков банковской деятельности.

На ваш вопрос я отвечу, опираясь на мнения самих клиентов кредитных организаций - компаний, участвующих в мониторинге Банка России. По нашим данным, у предприятий края, сохранивших удовлетворительное финансовое положение и имеющих достаточно определенную и транспарентную финансовую стратегию, удовлетворенность спроса на банковские услуги по сравнению с началом 2008 года практически не изменилась или даже выросла. Мониторинг Банка России показывает, что неизменным осталось и число предприятий (57%), которые оценивают свою возможность получения банковских услуг как среднюю.

При этом число предприятий с низкой возможностью получения банковских услуг увеличилось в 1,5 раза, а с низкой степенью удовлетворенности спроса - в 2 раза. Одна из основных причин - ухудшение кредитоспособности самих предприятий (снижение платежеспособности, ослабление базы залоговых средств). Это признают сами участники мониторинга.

По оценкам предприятий, в четвертом квартале 2008 года они снизили спрос на кредитование с помощью кредитных линий, лизинг, услуги по внешнеэкономическим операциям, операциям с иностранной валютой и др. Это их реакция на сегодняшнюю экономическую ситуацию. Финансовая стратегия предприятий в настоящих условиях - нарастить инструменты для защиты от усиливающегося влияния факторов финансовой нестабильности. Мы отмечаем существенный прирост запаса платежных средств на расчетных и текущих счетах малых и крупнейших предприятий края.

Такова объективная реальность. Но, на мой взгляд, нынешняя экономическая ситуация в итоге должна изменить рыночное поведение предприятий края. Речь идет о преодолении инерционности - на протяжении последнего десятилетия многие предприятия, и в первую очередь малые, практически не меняли структуру капитала. Бизнес должен стать более транспарентным и прозрачным, должны появиться четкие стратегии развития.

- Какие тенденции отмечены на рынке потребительского кредитования? Каким прогнозируете рост невозвратов?

- Выдача потребительских кредитов снизилась только в ноябре, всего за 11 месяцев выдано 47,5 млрд руб., среднемесячный оборот составил 4,3 млрд руб. против 3,3 млрд руб. в 2007 году. Учитывая возрастающие риски невозврата, банки повысили требования к обеспечению кредитов и одновременно снизили расчетную долю дохода, которую заемщик может потратить на его погашение. Банки стали активнее работать с бюро кредитных историй, учитывая при кредитовании кредитную и платежную истории заемщика.

Это позволяет удерживать риски невозврата потребительских кредитов на приемлемом уровне. Доля просроченной задолженности по ссудам, предоставленным населению Хабаровского края, остаётся невысокой, вместе с тем она возросла за октябрь-ноябрь с 2,9% до 3,2%. Физический объём просрочки на 01.10.2008 составлял 1,5 млрд руб.

- Центральный банк России - орган, надзирающий за состоянием финансовой системы России. Какова здесь роль территориальных органов Банка России?

- Укрепление стабильности банковской системы, увеличение ликвидности банков и поддержание бесперебойного проведения расчетов - это главное, на что направлены усилия Банка России и его территориальных учреждений в период нарастания кризисных явлений.

Банк России оперативно реагировал на ситуацию с сокращением доступа банков к заимствованиям. Возможности получения дополнительной ликвидности были значительно увеличены за счет предоставления кредитов без обеспечения, упрощения процедур получения кредитов под залог активов, расширения перечня ценных бумаг, принимаемых в залог ломбардных кредитов.

Всего за период с начала года объем ликвидности, предоставленной кредитным организациям Хабаровского края, превысил 5,2 млрд руб. (из них 4-й квартал - 3,3 млрд руб.), в том числе: кредитов без обеспечения на сумму 2,9 млрд руб., внутридневных кредитов и кредитов овернайт -1,5 млрд руб., ломбардных кредитов - 337 млн руб., на корреспондентские счета кредитных организаций возвращено 512 млн руб. средств, задепонированных на счетах по учету обязательных резервов.

Правительство РФ и Банк России предпринимают меры по восстановлению кредитования реальной экономики. Перед нами поставлена задача обращать особое внимание на факты изменения кредитными организациями условий кредитования предприятий реального сектора экономики по ранее заключенным кредитным договорам, существенно ухудшающим положение заемщиков. При выявлении случаев нарушений законодательства к кредитным организациям будут применяться меры надзорного реагирования.

Усилено внимание к операциям кредитных организаций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке - беззалоговые кредиты, полученные банками, должны быть направлены прежде всего на кредитование предприятий, а не на спекулятивные операции. При оценке валютного риска особое внимание обращается на существенные изменения величины открытой валютной позиции. Кредитным организациям было рекомендовано в течение ноября-декабря 2008 г. поддерживать средние за месяц остатки иностранных активов на уровне, не превышающем фактический средний остаток иностранных активов, сложившийся за период с 01.08.08 по 25.10.08. Несоблюдение данных рекомендаций учитывалось Банком России при установлении лимитов на участие кредитных организаций в аукционах Банка России по предоставлению кредитов без обеспечения.

Отмечу, что банковская система края не допустила никаких задержек платежей. Платежная система Банка России работает как часы, обеспечивая бесперебойное проведение расчетов в режиме реального времени.

- Хабаровский край - один из немногих в России, где в тестовом режиме отрабатывается банковская электронная система платежей (БЭСП). Расскажите о ее преимуществах, многие ли банки к ней уже подключились и как она ведет себя в условиях экономической нестабильности?

- Банковская электронная система платежей, внедренная в 2007 году, представляет собой принципиально новую технологию осуществления расчетов: буквально за считанные минуты платеж по системе БЭСП может быть зачислен на счет банка-получателя, при этом банк-плательщик и банк-получатель могут разделять десятки тысяч километров и 11 часовых поясов. Ее прямые участники имеют возможность направлять и получать платежи круглосуточно. Это позволяет им в том числе и более эффективно управлять своей ликвидностью, что особенно важно в нынешних условиях.

В Хабаровском крае на сегодняшний день к БЭСП уже подключились восемь филиалов кредитных организаций, два расчетно-кассовых центра, УФК по Хабаровскому краю. В этом году в систему войдут еще минимум 10 банков.