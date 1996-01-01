Новые услуги "Солид Банка"

Владивостокский филиал ЗАО "Солид Банк" в марте пополнил перечень услуг, предоставляемых жителям города. Теперь в банке можно арендовать индивидуальную сейфовую ячейку, а также открыть депозит частным клиентам в японских иенах. Процентная ставка по депозитам в японских иенах, в зависимости от срока размещения депозита, составляет от 2,5% до 5% годовых. Владивостокский филиал ЗАО "Солид Банк", Россия, 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109 , тел./факс: 8(4232) 265722 , e-mail: bank@solidvl.ru. Генеральная лицензия Банка России №1329 от 04 мая 2008 года (на правах рекламы).