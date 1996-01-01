Индексируемые депозиты КИТ Финанса

Инвестиционный банк КИТ Финанс предложил индексируемый депозит, где в качестве базовых активов используются цена на нефть, золото или курс доллара США к рублю. Данные продукты доступны и для клиентов - юридических лиц. При росте цены нефти марки Brent инвестор получает доходность, соответствующую доле участия в росте актива, плюс фиксированную ставку 0,1% годовых.