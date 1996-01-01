BSGV запустил "Оптималь" и "Либерте"

Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) предлагает новые виды срочных вкладов - "Оптималь" и "Либерте", а также сберегательный вклад "Эталон". Условия сберегательного вклада "Эталон" предусматривают как капитализацию процентов и пополнение вклада, так и возможность снимать средства со вклада. Минимальная сумма вклада - 1 000 руб./ $100 / евро. Проценты по сберегательному вкладу выплачиваются ежемесячно по фиксированной базовой ставке 3,5% в евро, 4% в долларах США, 8% в рублях. При досрочном возврате вклада ставка не меняется.