Жилищным кредитам могут снизить ставку

Правительство РФ обещало в ближайшее время определиться с объемом поддержки ипотечного кредитования. Обсуждается возможность предоставления кредитных ресурсов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по ставке 8% годовых.

АИЖК, в свою очередь, будет предоставлять данные средства банкам, в результате конечная ставка для граждан-заемщиков может быть ниже 15%, "может быть 13%, может быть 14%". "Речь идет о том, чтобы окончательную ставку по ипотечным кредитам сделать ниже инфляции, а 18-20%, под которые выдаются средства сейчас, это неприемлемо", - сказал советник Президента РФ председатель наблюдательного совета АИЖК Аркадий ДВОРКОВИЧ, сообщают информагентства.