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Должников возьмут под защиту
Генеральная прокуратура РФ поручила региональным подразделениям усилить контроль за деятельностью агентств, собирающих долги с граждан, задерживающих выплаты по взятым в банках кредитам. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолия ПАЛАМАРЧУКА, региональным прокуратурам приказано ввести процесс собирания долгов в правовое русло и принять меры прокурорского реагирования по отношению к коллекторским агентствам, нарушающим закон.
Как заявил Паламарчук, проблема применения коллекторами незаконных методов получения денег особенно обострилась после того, как в Россию пришел мировой финансово-экономический кризис. Сборщики долгов начали подкарауливать своих подопечных у школ, в которых учатся их дети, обзванивать друзей и родственников заемщиков. Некоторые коллекторы стали даже угрожать нерадивым должникам расправой или пугали их возможными проблемами с законом.
Ведомство Паламарчука перевело проблему произвола коллекторских агентств в ряд социально значимых, таких, например, как невыплаты зарплаты и незаконные увольнения. К прокурорам присоединились и коллеги из МВД, многие из которых предлагают взять коллекторские агентства под жесткий госконтроль и существенно ограничить в правах собирателей долгов.
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