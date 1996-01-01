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Боссы заставляли подчиненных брать кредиты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Руководители трех компаний Приморья, по данным правоохранительных органов, заставляли своих подчиненных брать кредиты, а полученные деньги отдавать.

Как сообщил РИА PrimaMedia представитель УБЭП УВД края, в ходе проверки установлено, что руководство трех рыболовецких предприятия края под предлогом сложного финансового положения компаний вынудило работников оформлять кредит под поручительство компаний. Полученные по кредиту деньги работники отдавали руководству компаний. В кассах компаний деньги от работников не оформлялись, часть денег шла на погашение долгов по заработной плате.

"Около 150 работников этих компаний на свое имя оформили кредиты на сумму 60 млн руб. В некоторых случаях работников предприятий вынуждали приводить на оформление документов супругов, близких родственников и знакомых", - сказала она. С января 2008 года предприятия перестали гасить кредиты. Банк подал в суд на работников компаний, и иски были удовлетворены. Суд постановил взыскать с работников 19,5 млн руб. В настоящее время материалы проверок по заявлениям бывших работников предприятий, проведенных сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД находятся в следственном отделе прокуратуры Фрунзенского района Владивостока для принятия решения.

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