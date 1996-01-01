Кредитные мошенники осуждены в Хабаровске

Давно замечено, в кризис вокруг денег роятся преступники. В Хабаровске вынесен приговор мошенникам, похитившим 700 тыс. рублей у банка. За 4 месяца ими было оформлено 14 кредитных договоров.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, один подельник работал экспертом в одном из филиалов АКБ "Росбанк". Однажды к нему обратился знакомый и предложил план быстрого обогащения. Банковский работник должен был оформлять кредиты по документам других людей без их ведома. Поставщиком "заемщиков" стал предприимчивый генератор идеи: с кем-то знакомился на улице и предлагал работу в строительной фирме - для "устройства" требовался паспорт, покупал краденные и утерянные паспорта, выменивал за бутылку у алкоголиков. После этого эксперту банка оставалось только "оформить" кредит, вставив ложные сведения о месте работы и размере зарплаты.

Мошенничество вскрылось, когда заемщики стали получать из банка письма с требованием погасить кредит. В суде мужчины, уже неоднократно судимые за аналогичные преступления, вину признали и отправились в колонию на 5 и выше лет.