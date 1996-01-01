Visa "Подари жизнь" стала миллионной картой дальневосточного Сбербанка

На прошлой неделе, как и ожидалось, количество банковских карт, эмитированных Дальневосточным банком Сбербанка России, преодолело миллионный рубеж. Как сообщили в отделе общественных связей Дальневосточного Сбербанка, обладателем юбилейной карты банка стала СТАРИЦЫНА Лариса Владимировна, инженер по инструментам ОАО "КнААПО" из Комсомольска-на-Амуре. Символично, что клиентка открыла карту Visa "Подари жизнь", позволяющую собрать средства на лечение детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. Выбрав карту, чтобы помочь другим, миллионный держатель карты получила в подарок сберегательный сертификат на 100 000 рублей.