Банки пустили госпомощь налево

Помощь государства ряду банков оказалась для некоторых из них настоящим искушением. По итогам проведенной прокуратурой проверки 70 кредитных учреждений в отношении отдельных банков были возбуждены уголовные дела за мошенничество и различные злоупотребления.

С таким заявлением выступил генпрокурор РФ Юрий ЧАЙКА, выступая на заседании итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ. Чайка пояснил, что речь идет о банках Москвы и Орловской области, названия кредитных учреждений он при этом не озвучил, сообщают информагентства.

Генпрокурор привел конкретный цифры: так, в 2008 г. было выявлено 1,3 млн нарушений законодательства в сфере экономики. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 140 тысяч должностных лиц. В результате в суды поступило более 360 тыс. исковых заявлений в защиту государственных интересов, по этим искам возмещен ущерб на сумму 2,5 млрд руб.