Кризис наступает

Количество убыточных предприятий в Хабаровском крае выросло с 25,4% до 34,8%. Об этом было заявлено 24 февраля на заседании правительства Хабаровского края. При этом кредиторская задолженность предприятий и организаций, по словам заместителя председателя правительства Александра ЛЕВИНТАЛЯ, увеличилась на 19,2% и составила 104 млрд рублей. За год задолженность по зарплате, по данным краевого минфина, выросла в пять раз и достигла 485 млн рублей.