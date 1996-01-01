Президент РЖД обвинил Центробанк в "усугублении" кризиса

Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир ЯКУНИН выступил с критикой действий Банка России, которые, по его мнению, усугубили последствия финансового кризиса для страны. Глава РЖД дал интервью службе BBC World Service, в котором заявил, что Центробанк должен был предотвратить обременение российских компаний задолженностью перед иностранными банками. "Я полагаю, что Центральный банк должен был лучше сориентироваться в ситуации, когда займы перед российскими банками снижались, а иностранные кредиты росли", - сказал В. Якунин. По его словам, ЦБ проигнорировал эту проблему и выпустил ее из-под контроля.