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В Якутии создадут Государственный резервный фонд
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Якутии будет создан Государственный резервный фонд из средств федерального бюджета для проведения антикризисных мероприятий. Об этом на очередной сессии Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заявил министр финансов Вадим НОВИКОВ.
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