В Якутии создадут Государственный резервный фонд

В Якутии будет создан Государственный резервный фонд из средств федерального бюджета для проведения антикризисных мероприятий. Об этом на очередной сессии Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заявил министр финансов Вадим НОВИКОВ.