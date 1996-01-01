Японские банкиры заинтересовались форумом АТЭС

Состоялась встреча представителей ГУ ЦБР по Приморскому краю и японского Хоккайдо банка. Это уже вторая встреча специалистов ГУ Банка России по Приморскому краю и японских банкиров.

И хотя в ближайшие планы Хоккайдо банка пока не входит открытие филиала или представительства во Владивостоке, банк и его партнер - банк Хокурики хотят активно развивать экономические отношения с предприятиями края, что потребует участия банков обеих сторон. Особенно привлекательным край кажется японцам в свете предстоящего саммита АТЭС в 2012 г.