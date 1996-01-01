Дальневосточники принесли в Сбербанк свои миллиарды

Дальневосточный банк Сбербанка России подвел предварительные итоги работы за 2008 год. Чистая прибыль, заработанная банком за 2008 год, составила 2472,3 млн руб., что в 1,6 раза больше показателей предыдущего года. Рентабельность работающих активов составила 2,32%, что на 0,54-процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года.

Кредитный портфель банка на 1 января 2009 года перешагнул отметку 100 млрд руб., рост по итогам года составил около 25%. Рос кредитный портфель равномерно как по кредитам юридических лиц, включая предпринимателей, так и по кредитам, предоставленным физическим лицам. Доля ссудной задолженности в работающих активах по состоянию на 01.01.2009 составила 90,2%.

Объем привлеченных средств за год увеличился на 16,7 млрд руб. Порядка 70% из них - вклады от населения. Дальнейшее развитие получили биллинговые технологии. Благодаря информационному обмену с поставщиками услуг и интеграции данных в автоматизированные системы можно легко узнать сумму к оплате и осуществить платеж через сеть устройств самообслуживания. Оплатить услуги через платежные терминалы можно при помощи банковских карт Сбербанка. За год число карт, выпущенных банком, приблизилось к миллиону, сообщает пресс-служба банка.