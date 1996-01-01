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Транспортный "головняк"
5 дней осталось налогоплательщикам- физическим лицам для того, чтобы уплатить транспортный налог. Не пропустите положенного срока!
Согласно Закону Приморского края от 30 ноября 2006 года № 1-КЗ граждане уплачивают этот налог не позднее 1 марта. Плательщиками транспортного налога являются владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов, самолетов, яхт, катеров, мотосаней и других самоходных машин и механизмов на пневматическом или гусеничном ходу.
Как сообщает Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ УФНС России по Приморскому краю, вместе с этим, не являются объектом налогообложения весельные лодки, "моторки" с двигателем мощностью 5 и менее лошадиных сил, промысловые морские суда, тракторы, самоходные комбайны, специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства аграрной продукции.
Кроме того, не попадают под налог транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона документом, выдаваемым уполномоченным органом.
В случае, если транспортное средство, зарегистрированное на физическое лицо, приобретено и передано на основании доверенности на право владения и распоряжения транспортным средством до 30 июля 2002 года, налогоплательщиком является лицо, указанное в доверенности.
При этом лица, на которых зарегистрированы эти транспортные средства, должны уведомить налоговый орган по месту своего жительства о передаче на основании доверенности указанного транспортного средства.
Что касается ставок транспортного налога, то для автомобилей, автобусов и грузовиков они зависят не только от мощности двигателя, но и от возраста машины, который подразделяется следующим образом: до 3 лет включительно, свыше 3 лет до 10 лет включительно и более 10 лет.
ДосьеНапример, самые дорогие в предложенной законодательством схеме расчета налога, являются "молодые" авто, возраст которых составляет до 3 лет с мощностью двигателя свыше 250 л.с. В этом случае налоговая ставка на одну "лошадку" составляет 100 руб. А вот для равнозначной по мощности машины, но старшей по возрасту (более 10 лет) ставка налога равна уже 30 руб.
Под возрастную категорию не попадают мотосани, катера, яхты, гидроциклы, мотоциклы, другие самоходные транспортные средства. Среди безвозрастного транспорта самыми низкооплачиваемыми средствами передвижения стали мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. и снегоходы до 50 л.с. - 5 руб. с каждой л.с. Максимальная шкала налоговых ставок, с коэффициентом, равным 120 руб., предназначена парусно-моторным судам, в том числе и яхтам, чья мощность превышает 100 "лошадей".
Особая шкала ставок налога распространяется на транспортные средства отечественного производства и производства республик бывшего СССР. Так, за автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. придется заплатить 3 рубля за каждую силу, свыше 100 л.с.до 150 л.с. ставка увеличивается до 5 рублей. Отечественные автобусы всех мощностей "стоят" 6 руб. за л.с. Что касается "водного" транспорта, то катера отечественного производства делятся на три возраста: до 3 лет включительно, свыше 3 до 10 лет включительно, свыше 10 лет. Соответственно и ставка налога подразделяется на 40, 20 и 10 руб.
Сумму налога, подлежащую уплате физическими лицами, исчисляют налоговые органы на основании сведений, которые им представляют структуры, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны в течение 10 дней извещать налоговиков обо всех случаях постановки или снятия с учета транспортного средства.
Налоговое уведомление о подлежащей сумме налога вручают налогоплательщикам в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если в течение налогового периода, которым для налогоплательщиков - физических лиц является календарный год, транспортное средство было снято с регистрации, то сумма налога исчисляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия с регистрации принимается за полный. Если сроки регистрации и снятие транспортного средства уложились в один месяц, то этот месяц принимается также как один полный.
Стоит отметить, что налоговый орган делает перерасчет по налогу в течение 10 дней, при условии, что есть представленные гражданином документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты транспортного налога.
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