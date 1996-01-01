Данте из Хабаровска

К началу года все обычно подводят итоги и исходя из них строят планы на будущее. Сегодня все не так: каким бы успешным ни был 2008 год, не факт, что через месяц и даже через неделю картинка не поменяется. Кризис, анализ которого не поддается логике...

На вопрос, что происходит с экономикой, эксперты дружно ставят диагноз - больна, а как лечить, пока никто не знает, и поиск лекарств идет фактически методом проб и ошибок. В этом честно признались мировые лидеры финансов, бизнеса и политики, собравшиеся в Давосе на международном экономическом форуме. Своим видением российской специфики делится доктор экономических наук Юрий РОЖКОВ из Хабаровской государственной академии экономики и права:

- Статистика сегодня делит всю экономику на производственную и непроизводственную сферы. Часто говорят о реальном и финансовом секторе народного хозяйства. Да только в жизни это две половинки тела, и левая без правой немедленно гибнет. Соединяют их деньги, которые, то несясь бурным потоком, то шныряя исподтишка, дают жизнь (или смерть) всей экономике.

Первый круг "денежного ада" связан с их выпуском в обращение. Спросите обывателя: как осуществляется эмиссия денег в России? Вам начнут плести небылицы о том, что где-то там в Минфине монетный двор печатает, а потом мешками... и т. д. На самом деле все обстоит по-другому, причем специфика эмиссии показывает степень финансовой дикости страны и меру ее экономической безысходности.

Экспортеры, получив валютную выручку, должны менять ее на рубли. Ведь надо выплачивать зарплату, платить налоги, рассчитываться с отечественными партнерами. Экспортер продает на бирже валюту и получает определенный эквивалент рублей. А кто главный покупатель валюты, а значит, и продавец, и эмиссионер рублей? Правильно, Банк России! Он просто вынужден поддерживать курс нашего рублика.

Вот вам и первый круг ада - деньги выпускаются не под реально выпущенный в стране товар (через переучет векселей и государственные ценные бумаги, как это делалось еще в царской России), а под экспорт, в основном нефти и газа. Все это красиво называется "монетизация иностранной валюты". Вот и получается, что правая половинка финансового тела России находится здесь, а левая, ключевая, где сердце, барахтается за рубежом, накачивая страну инфляцией.

Второй круг "денежного ада" возникает, когда государство начинает размышлять о том, куда вложить эти нефтеденьги. Можно частично потратить здесь, в России, осуществив широкомасштабные инвестиции или социально поддержав граждан.

Но в первом случае, возможно, так рассуждает правительство, деньги, как всегда, разворуют, да и инвестиционные проекты не принесут нужного дохода. Во втором - через Пенсионный фонд и иные "соцканалы", напрямую хлынув в карманы граждан, то есть в сферу обращения, деньги наносят стране инфляционный удар, подпитывая хроническую денежную диарею экономики. Все логично вроде бы, но... Неутешительный вывод: надо сжигать эти "нефтебаксы" в топках экономик других стран, где умеют распоряжаться чужими деньгами более эффективно. Для этого покупаются ценные бумаги, прежде всего, правительств других стран (США, конечно...).

Третий круг ада возникает из желания сформировать в России полноценный рынок ценных бумаг. Цель благая, только где низкономинальные, дешевые акции, которые может купить обычный гражданин? Нет их. Вот и пытаются загнать наших граждан в ПИФы (паевые инвестиционные фонды), принцип деятельности которых наши безграмотные граждане понять не могут. А поскольку не могут, то несут свободные деньги туда, куда проще, то есть в банки. Такой перекос между рынком ценных бумаг и вкладами лишь во вред обществу.

Ох, уж эти банки! Они формируют четвертый круг денежного ада. Связанные жесткой необходимостью платить дивиденды акционерам и проценты по депозитам граждан и предприятий они идут с кредитами только туда, где прибыль выше. При этом деньгами надувается пузырь небольшой и так финансово богатой группы отраслей. Остальные отрасли от денежного голода либо уходят в тень, либо чахнут, отравляя экономику бациллами неплатежей и другими экскрементами гибнущей экономики. А государство не желает ликвидировать сей перекос, давая мало денег на развитие здравоохранения, образования и иной социалки. А потом начинает рассуждать, что это там, за бугром, кризисы начинаются и нас заражают. Мол, мы ни при чем!

Пятый круг ада связан с наличием в России только крупного корпоративного сектора. Малый и средний бизнес так и не удалось сформировать, да и денег ему не дают в нужном количестве. К чему клоню?

В США кризис будет тяжелым, но быстрым. Там крупная промышленность окружена забором мелкого и среднего бизнеса. Это не только настоящие производители, но и профессиональные потребители благ. Страна на массовом спросе этого сектора рынка выйдет из кризиса раньше других стран. Не шучу, надеяться надо только на Дядю Сэма. За ним из кризиса начнут выгребаться другие страны. И другого выхода нет! Ведь весь мир завязан на единственную зеленую валюту, перед шелестом которой пока склоняют головы даже те страны, валюты которых давно готовы выйти в глобальные лидеры.

Владимир ПУТИН прав в том, что кризис помогает осмыслить и преодолеть появившиеся препятствия новыми методами. Только вот новых методов-то и нет. Россия, как и весь мир, накачивает через банки дополнительными деньгами экономику. Увы (вот вам шестой круг ада), это с рыночных позиций отвратительный, но единственно возможный механизм преодоления кризиса.

Поскольку госденьги попали не ко всем отечественным банкам, надо ждать массовых банкротств кредитных организаций, которые будут скрыты маской слияний, объединений и поглощений. Пожалуй, для Дальнего Востока, расчлененного филиалами банков на финансовые кусочки, это будет благом.

Давно зреет вопрос создания мощного регионального банка в рамках ДФО. И период для консолидации самый благоприятный. Кризис еще не разгорелся, но акционеры, собственники мелких и средних банков уже понимают: хрипы их, зажатых в тисках кризиса финансовых структур, могут стать предсмертными. Тогда уже не будет повода предлагать руку и сердце более сильным партнерам. Все по пословице: "Больной невесте на свадьбе не место".