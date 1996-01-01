Консервативная стратегия поможет сохранить сбережения в условиях кризиса

Как сохранить свои сбережения? Купить недвижимость, золотые слитки или подешевевшие акции? Сегодня однозначно на эти вопросы не ответит ни один эксперт. У каждого из перечисленных инструментов есть сильные и слабые стороны. "Лучшая стратегия в текущих условиях - самая консервативная. Главное - сохранить", - констатирует начальник аналитического отдела ИК "Файнэншл Бридж" Алексей Серов. Эксперты подчеркивают, что пик кризиса, вполне возможно, еще впереди, и прогнозировать, как будет развиваться ситуация даже в перспективе двух месяцев, никто не берется.

"С середины июля рубль относительно бивалютной корзины потерял почти 30%. Ожидания дальнейшей девальвации рубля еще не исчерпаны. И хотя основная часть ее, скорее всего, уже позади, рубль может потерять еще около 10%", - говорит руководитель отдела инвестиций УК "Пионер Инвестмент Менеджмент" Сергей Григорян. Поскольку тенденция ослабления рубля вряд ли будет продолжительной, в течение трех месяцев эксперты рекомендуют держать сбережения поровну в долларах и евро. Такая мера позволит не брать на себя риск изменения курса доллара к евро, в дальнейшем можно будет перекладываться обратно в рубли.

"В условиях кризиса и девальвации рубля мы рекомендуем валюту и инструменты, номинированные в валюте. Это, собственно, доллары США (евро), валютные депозиты в крупных банках на срок до года, еврооблигации (номинированные в валюте облигации) надежных эмитентов с погашением в 2009-м - начале 2010 года", - советует директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов. Простая и одновременно надежная стратегия - купить так называемую валютную корзину, то есть пополам доллары и евро и затем положить их в банк - на депозит или в сейфовую ячейку.

Хранить деньги под подушкой - далеко не самый безопасный и выгодный вариант. Специально для тех, кто вложился в наличную валюту, но не доверяет банкам, Роял Кредит Банк разработал специальный продукт - вклад "Роял Европейский". В чём же его особенности?

Как показывает практика, во время кризиса часть вкладчиков опасается вкладываться в "длинные" вклады (сроком на год и более) по одной простой причине: изменяющаяся конъюнктура финансового рынка может потребовать быстрой реакции. При этом как далеко не все банки позволяют досрочно снимать вклады без потери процентов (обычно в таком случае банки платят проценты по ставке "До востребования"). Резонный вопрос - стоит ли нести вашу валютную "наличку" в такой банк?

Вклад "Роял-Европейский" снимает это противоречие: вы кладете Ваши наличные доллары или евро в Роял Кредит Банк именно на один год и получаете доход в размере 9% годовых за каждый месяц нахождения денег на вкладе. И даже если Вы решите снять деньги с вклада досрочно - Вы не потеряете проценты по вкладу.

Надо отметить, что 9% - это базовая ставка; на этом вкладе можно заработать и больше. Вклад "Роял-Европейский" позволяет причислять начисленные проценты к основной сумме вклада. Таким образом, доход вкладчика увеличивается - ведь проценты начисляются уже на большую сумму. Вместе с тем, у вкладчика сохраняется возможность выбора - начисляемые проценты можно перечислять на любые счета владельца вклада.

Подробнее о вкладе "Роял-Европейский".

Долго ли сбережениям храниться в валюте и что с ними делать дальше?

"Если рассматривать инвестиционный горизонт до года, то я бы не рекомендовал ничего, кроме инструментов денежного рынка, при горизонте свыше года я бы рекомендовал инвестиции и в акции, и в облигации, т.е. сбалансированную стратегию", - считает руководитель управления коллективных инвестиций компании Deutsche UFG Capital Management Игорь Рябов.

По материалам журнала "Профиль". №3(606) от 02.02.2009.

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