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Валютные вклады делают менее привлекательными
Из-за резкого увеличения объема вкладов в иностранной валюте банки снижают ставки по таким депозитам. В последнее время объем валютных депозитов в пассивах банков растет, в то время как размещать средства им приходится в рублях. По оценкам экспертов, банки сократят ставки по валютным вкладам до 5,5-6% годовых против действующих на рынке 7-8,5%.
На этой неделе Росевробанк снизил ставки по вкладам в иностранной валюте на 2 процентных пункта, одновременно повысив ставки по рублевым продуктам на 1 процентный пункт. Москоммерцбанк сообщил о снижении ставки по одному из депозитов в инвалюте на 0,25 процентного пункта. ВТБ 24 уменьшил ставки по депозитам в иностранной валюте в среднем на 1 процентный пункт. Возможность снижения ставок по вкладам в иностранной валюте рассматривает также Альфа-банк, не исключили такой возможности в "Абсолют банке". Ситибанк повысил ставки по рублевым депозитам с конца прошлого года на 3-6 процентных пунктов. Повысить ставки по рублевым депозитам собирается Бинбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, сообщает "Коммерсант".
По мнению участников рынка, банки будут продолжать снижать ставки по валютным вкладам, чтобы сбалансировать активы и пассивы. Полностью отказываться от привлечения средств в валюте нелогично, в этом случае банк потеряет интерес клиентов, считает директор дирекции розничных продуктов ОТП-банка Игорь АНТОНОВ. "Сейчас валютные операции приносят значительный доход частным клиентам, ставка по депозиту не будет играть решающей роли для выбора валюты вклада",- считают в пресс-службе банка "Уралсиб". Сейчас среднерыночные ставки по вкладам в долларах - 7-8,7% годовых, в евро - 7-8,5% годовых. "Критичной будет ставка 5,5-6% годовых,- считает начальник управления депозитных и комиссионных продуктов Альфа-банка Вадим Юдин.- В этом случае клиенты предпочтут хранить средства, например, в банковских ячейках, чтобы иметь возможность быстро зафиксировать прибыль".
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