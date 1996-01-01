www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Возрождение условных единиц

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бьющие рекорды доллар и евро не дают спокойно спать многим рядовым приморцам, которые по неофициальным опросам, стараются хранить деньги дома: либо в долларах США, либо в рублях...

Приведет ли в чувство нас, поддавшихся ажиотажному спросу, появление цен в торговой сети и в сфере образования и услуг в "условных единицах", пока неизвестно. Вопрос в другом - займет ли в нашем сознании "у.е." такое же место, как было в далеких 90-х? Вот мнение наших экспертов.

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", напоминает, что если говорить об обозначении стоимости на ценниках или в рекламных материалах, то, согласно действующему Закону "О защите прав потребителей", указание стоимости продукции в рублях обязательно. Согласно нашему законодательству, использоваться могут и "убитые еноты", и тугрики, и любой другой известный эквивалент стоимости, но одновременно с указанием стоимости в рублях РФ. А расчеты за товары или услуги в инвалюте, за некоторым исключением, официально запрещены с 1997 г.

С точки зрения Натальи ГУЛЕВСКОЙ, управляющего Владивостокским филиалом ЗАО КБ "Кедр", цены в условных единицах, скорее всего, будут привязаны к доллару, т.к. эта валюта для приморцев более традиционна. В то же время "у.е." не покидали торговлю автомашинами, автозапчастями, аренду и продажу жилой и коммерческой недвижимости. Впереди привязка к у. е. цен на обувь, одежду, стройматериалы.

По прогнозам Сергея ДЕВЯТНИКОВА, независимого финансового эксперта, ценники с у. е. неизбежно появятся в ближайшее время, вероятнее всего, даже в феврале, главным образом, при торговле импортными товарами: автомобили, бытовая техника и т.д. С другой стороны, стоимость туристических путевок всегда была связана с пресловутым "у. е.", даже несмотря на ограничения в прежние годы. Слишком уж специфичный продукт. Эксперт полагает, что в недвижимости, напротив, ценники в у. е. популярность не наберут, что объясняется сокращением этого рынка, а значит, и его оборота, общим падением спроса и покупательской способности. Какие уж тут у. е.

Антон СЕРГЕЕВЫХ, специалист по работе с иностранной валютой Приморского филиала ОАО "Востоккредитбанка", придерживается мнения о вероятности роста цен в рублях, если предприятие занимается импортом товаров и покупает их за доллары и евро. Автодилеры и девелоперы уже ориентируются при установлении собственных цен в равной степени как на доллары, евро, так и на среднее соотношение валют, т.е. бивалютную корзину. Как и импортеры, они закладывают рост валют в свои цены в рублях.

Выходит, что у. е. не покинула и вряд ли покинет "серые" сферы деятельности, в которых расчет осуществлялся наличными, между двумя лицами, покупателем и продавцом. Наш приморский автобизнес - яркое тому подтверждение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru