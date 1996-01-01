Возрождение условных единиц

Бьющие рекорды доллар и евро не дают спокойно спать многим рядовым приморцам, которые по неофициальным опросам, стараются хранить деньги дома: либо в долларах США, либо в рублях...

Приведет ли в чувство нас, поддавшихся ажиотажному спросу, появление цен в торговой сети и в сфере образования и услуг в "условных единицах", пока неизвестно. Вопрос в другом - займет ли в нашем сознании "у.е." такое же место, как было в далеких 90-х? Вот мнение наших экспертов.

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", напоминает, что если говорить об обозначении стоимости на ценниках или в рекламных материалах, то, согласно действующему Закону "О защите прав потребителей", указание стоимости продукции в рублях обязательно. Согласно нашему законодательству, использоваться могут и "убитые еноты", и тугрики, и любой другой известный эквивалент стоимости, но одновременно с указанием стоимости в рублях РФ. А расчеты за товары или услуги в инвалюте, за некоторым исключением, официально запрещены с 1997 г.

С точки зрения Натальи ГУЛЕВСКОЙ, управляющего Владивостокским филиалом ЗАО КБ "Кедр", цены в условных единицах, скорее всего, будут привязаны к доллару, т.к. эта валюта для приморцев более традиционна. В то же время "у.е." не покидали торговлю автомашинами, автозапчастями, аренду и продажу жилой и коммерческой недвижимости. Впереди привязка к у. е. цен на обувь, одежду, стройматериалы.

По прогнозам Сергея ДЕВЯТНИКОВА, независимого финансового эксперта, ценники с у. е. неизбежно появятся в ближайшее время, вероятнее всего, даже в феврале, главным образом, при торговле импортными товарами: автомобили, бытовая техника и т.д. С другой стороны, стоимость туристических путевок всегда была связана с пресловутым "у. е.", даже несмотря на ограничения в прежние годы. Слишком уж специфичный продукт. Эксперт полагает, что в недвижимости, напротив, ценники в у. е. популярность не наберут, что объясняется сокращением этого рынка, а значит, и его оборота, общим падением спроса и покупательской способности. Какие уж тут у. е.

Антон СЕРГЕЕВЫХ, специалист по работе с иностранной валютой Приморского филиала ОАО "Востоккредитбанка", придерживается мнения о вероятности роста цен в рублях, если предприятие занимается импортом товаров и покупает их за доллары и евро. Автодилеры и девелоперы уже ориентируются при установлении собственных цен в равной степени как на доллары, евро, так и на среднее соотношение валют, т.е. бивалютную корзину. Как и импортеры, они закладывают рост валют в свои цены в рублях.

Выходит, что у. е. не покинула и вряд ли покинет "серые" сферы деятельности, в которых расчет осуществлялся наличными, между двумя лицами, покупателем и продавцом. Наш приморский автобизнес - яркое тому подтверждение.