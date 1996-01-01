КМБ Банк открыл офис нового формата

В январе во Владивостоке начал свою работу очередной офис нового формата КМБ Банка, банка группы "Интеза Санпаоло", расположенный по адресу: Океанский проспект, 140. 80% площади отделения используется для работы с клиентами, что соответствует основному принципу работы КМБ Банка: близость к клиенту и комфорт. Офис поделен на три зоны: зона по работе с частными клиентами, зона расчетно-кассового обслуживания и зона по обслуживанию бизнес-клиентов.