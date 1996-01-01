Банк России не исключает повторения кризисной ситуации в банковском секторе. Такое мнение высказал в Госдуме глава ЦБР Сергей ИГНАТЬЕВ.

"Непосредственно сегодня-завтра никаких рисков нет. Но в принципе такие риски существуют, ситуация может и не улучшиться в ближайшее время, и связано это с ростом риска невозврата кредитов банкам", - отметил он. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию, встречаемся с банкирами. Также мы подумываем о том, что должны быть готовы к дополнительной капитализации, особенно это касается некоторых банков", - сказал С. Игнатьев. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.