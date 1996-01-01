Доход с девальвации

С начала текущего финансового кризиса Банк России не только накачивал банковскую систему деньгами, но и создавал для банков режим наибольшего благоприятствования в плане привлечения ликвидности.

Так, пишет "Коммерсант", с 1 октября 2008 года был повышен размер страхового возмещения по банковским вкладам - с этого момента сумма вклада, компенсируемая государством в полном объеме, выросла со 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Более того, с нового года банки могут привлекать клиентов значительно повышенными процентными ставками по рублевым депозитам, без уплаты налогов клиентами за полученную выгоду. С 1 января 2009 года налог в размере 35% берется с разницы ставки по вкладу и процентной ставки, рассчитанной, исходя из ставки рефинансирования ЦБ, увеличенной на 5%. Другими словами, без налоговых последствий можно открывать вклады в рублях со ставкой до 18% годовых. По валютным вкладам такая ставка осталась неизменной - 9% годовых. Ранее 35-процентный налог взимался с разницы между ставкой банка и ставкой рефинансирования.

Стоит отметить, что проценты, уплачиваемые банками по рублевым депозитам, пока не доходят до этого уровня, а вот ставки по вкладам в валюте зачастую устанавливаются выше минимума, с которого придется заплатить налог. Так, по вкладам со сроком от 1 года и выше во многих банках ставка превышает 9% годовых.

Еще осенью, до этого нововведения, банки стали в массовом порядке повышать процентные ставки по депозитам физлиц. Последнее повышение ставок в Сбербанке произошло в конце ноября, когда банк увеличил доходность рублевых депозитов в среднем на 1-2,5%. Однако если раньше размер ставок во многом зависел от позиции крупнейшего игрока на рынке вкладов, каковым является Сбербанк, то сейчас банки больше ориентируются на собственную потребность в средствах физлиц. Причем увеличением ставок банки стремятся не только привлечь деньги новых вкладчиков, но и удержать уже существующих. Ведь, согласно данным ЦБ, только за два месяца, с 1 сентября по 1 ноября, вкладчики забрали из банков более 440 млрд руб. На это же были направлены и многочисленные новогодние акции, которые продолжили действовать и после 31 декабря. В целом банкиры уверены, что тенденция роста ставок по вкладам будет сохраняться как минимум всю первую половину года, а то и весь год.

В то же время замначальника управления депозитов и сбережений Бинбанка Дмитрий КУЛЕШОВ считает, что в течение первого полугодия 2009 года можно ожидать увеличения процентных ставок по рублевым вкладам на 2-3% и небольшого снижения доходности валютных вкладов на 0,5-1%.

Постоянное ослабление курса национальной валюты, которая за последние полгода проиграла доллару почти 10 руб., вызвало рост популярности валютных вложений. Некоторые банки стали вводить мультивалютные депозиты, которые дают возможность конвертации средств из одной валюты в другую без потери процентного дохода. А при подключении услуги интернет-банка такие операции можно проводить дистанционно, избегая посещения банка. "В сегодняшних условиях наиболее популярен вклад с возможностью пополнения, а также конвертации средств без потери доходности.

Кроме того, традиционно популярен вклад, который предусматривает возможность пополнения и снятия средств без ограничений по плавающей ставке, т. е. с сохранением доходности, а также возможность круглосуточного пополнения вклада через сеть банкоматов банка",- рассказал Вячеслав Губкин.

При этом все банкиры отмечают рост интереса в первую очередь к вкладам в валюте, а уже интерес к мультивалютным вкладам - как следствие этой тенденции. По словам руководителя дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрея СТЕПАНЕНКО, "на сегодняшний день мы наблюдаем увеличение доли валютных накоплений и соответственно снижение популярности банковских депозитов в рублях". Дмитрий КУЛЕШОВ также отмечает, что в текущих условиях наибольшей популярностью у клиентов пользуются вклады в иностранной валюте на 3-12 месяцев. "Доли вкладов в долларах США и евро растут примерно одинаковыми темпами".

Свое влияние на предпочтения вкладчиков оказала и инфляция, которая в прошлом году показала максимум с 2002 года - 13,3%. В результате владельцы рублевых вкладов в минувшем году проиграли, а валютные сбережения, напротив, принесли неплохую прибыль. Так, процентную ставку выше инфляции по рублевым годовым депозитам в начале 2008 года не обещал ни один банк - в лучшем случае она немного превышала 11% годовых. Доллар за год вырос на 19,7%, а европейская валюта относительно рубля подорожала на 15,2%. В итоге владельцы валютных депозитов даже без учета процентных ставок оказались в выигрыше.