Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Копить на пенсию вместе с государством захотело рекордное число граждан
Закон о софинансировании пенсионных накоплений граждан начал действовать с 1 октября 2008 года. Для того чтобы принять участие в программе, гражданин должен написать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).
Государство в течение десяти лет будет ежегодно добавлять к каждой вносимой работником 1 тыс. руб. еще 1 тыс., но не более 12 тыс. руб. в год. Кроме того, продолжающие работать пенсионеры на каждую 1 тыс. будут получать еще 3 тыс. руб., но не более 48 тыс. руб. в год. В системе также смогут участвовать и работодатели.
Как рассказала "Ъ" представитель ПФР Маргарита НАГОГА, по состоянию на 11 января в фонд поступило 955 тыс. заявлений на софинансирование пенсий. Запуская программу, ПФР рассчитывал привлечь в нее граждан, активно распоряжающихся своими пенсионными накоплениями. Председатель правления ПФР Антон ДРОЗДОВ заявлял, что к программе софинансирования будут в первую очередь присоединяться граждане, уже участвующие в различных программах негосударственного пенсионного обеспечения, то есть около 1,5 млн человек. Таким образом, за три месяца ожидания ПФР выполнены уже на 67,5%.
"Мы проводили масштабную информационную кампанию. В разъяснительной работе участвовали все наши региональные отделения, а также негосударственные пенсионные фонды и трансфер-агенты ПФР",- объясняет популярность программы госпожа Нагога. По словам вице-президента "Газфонда" Дмитрия Коншина, "изначально было понятно, что программа софинансирования будет пользоваться популярностью, так как она выгодна". "Глупо отказываться от 100-процентной доходности, которую фактически гарантирует государство, добавляя ту же сумму, которую внес гражданин",- отмечает господин Коншин.
По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения ГОНТМАХЕРА, большинство из подавших заявления - это люди 40-50 лет с заработком не менее 20-30 тыс. руб., так как "для тех, кто получает меньше 20 тыс. руб. в месяц, отдавать ежегодно 12 тыс. руб. является непозволительной роскошью". По данным ПФР, наибольшее количество желающих участвовать в софинансировании зафиксировано в декабре - тогда было подано 601 тыс. заявлений. Наибольшую заинтересованность в софинансировании проявили жители Приволжского и Центрального федеральных округов (325,9 тыс. и 161,8 тыс. заявлений соответственно). Меньше всего заявлений (28,8 тыс.) подали жители Северо-Западного округа.
В ПФР называют участие в программе софинансирования "исключительно добровольным". Практически у всех крупных компаний есть собственные НПФ и корпоративные программы негосударственного пенсионного обеспечения, и им в первую очередь выгодно, чтобы работники несли деньги в эту программу, поясняет госпожа Тативосова.
Темпы прироста желающих участвовать в софинансировании будут замедляться, ожидают эксперты. "В первую очередь заявления подают самые активные граждане, в дальнейшем будет замедление темпов прироста участников программы",- считает госпожа Тативосова. Евгений Гонтмахер добавляет, что "необходимо сделать поправку на кризис": "Чуть позже станут заметны потери в доходах населения из-за роста инфляции и девальвации рубля". Вопрос влияния кризиса на ход программы уже обсуждался и в ПФР. "Однако однозначного ответа на него пока нет",- говорит госпожа Нагога. При этом она отмечает, что в кризис некоторые предприятия могут свернуть свои корпоративные пенсионные программы, построенные на паритетной основе с сотрудниками, "и тогда софинансирование может стать им адекватной заменой".
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов