Копить на пенсию вместе с государством захотело рекордное число граждан

Закон о софинансировании пенсионных накоплений граждан начал действовать с 1 октября 2008 года. Для того чтобы принять участие в программе, гражданин должен написать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Государство в течение десяти лет будет ежегодно добавлять к каждой вносимой работником 1 тыс. руб. еще 1 тыс., но не более 12 тыс. руб. в год. Кроме того, продолжающие работать пенсионеры на каждую 1 тыс. будут получать еще 3 тыс. руб., но не более 48 тыс. руб. в год. В системе также смогут участвовать и работодатели.

Как рассказала "Ъ" представитель ПФР Маргарита НАГОГА, по состоянию на 11 января в фонд поступило 955 тыс. заявлений на софинансирование пенсий. Запуская программу, ПФР рассчитывал привлечь в нее граждан, активно распоряжающихся своими пенсионными накоплениями. Председатель правления ПФР Антон ДРОЗДОВ заявлял, что к программе софинансирования будут в первую очередь присоединяться граждане, уже участвующие в различных программах негосударственного пенсионного обеспечения, то есть около 1,5 млн человек. Таким образом, за три месяца ожидания ПФР выполнены уже на 67,5%.

"Мы проводили масштабную информационную кампанию. В разъяснительной работе участвовали все наши региональные отделения, а также негосударственные пенсионные фонды и трансфер-агенты ПФР",- объясняет популярность программы госпожа Нагога. По словам вице-президента "Газфонда" Дмитрия Коншина, "изначально было понятно, что программа софинансирования будет пользоваться популярностью, так как она выгодна". "Глупо отказываться от 100-процентной доходности, которую фактически гарантирует государство, добавляя ту же сумму, которую внес гражданин",- отмечает господин Коншин.

По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения ГОНТМАХЕРА, большинство из подавших заявления - это люди 40-50 лет с заработком не менее 20-30 тыс. руб., так как "для тех, кто получает меньше 20 тыс. руб. в месяц, отдавать ежегодно 12 тыс. руб. является непозволительной роскошью". По данным ПФР, наибольшее количество желающих участвовать в софинансировании зафиксировано в декабре - тогда было подано 601 тыс. заявлений. Наибольшую заинтересованность в софинансировании проявили жители Приволжского и Центрального федеральных округов (325,9 тыс. и 161,8 тыс. заявлений соответственно). Меньше всего заявлений (28,8 тыс.) подали жители Северо-Западного округа.

В ПФР называют участие в программе софинансирования "исключительно добровольным". Практически у всех крупных компаний есть собственные НПФ и корпоративные программы негосударственного пенсионного обеспечения, и им в первую очередь выгодно, чтобы работники несли деньги в эту программу, поясняет госпожа Тативосова.

Темпы прироста желающих участвовать в софинансировании будут замедляться, ожидают эксперты. "В первую очередь заявления подают самые активные граждане, в дальнейшем будет замедление темпов прироста участников программы",- считает госпожа Тативосова. Евгений Гонтмахер добавляет, что "необходимо сделать поправку на кризис": "Чуть позже станут заметны потери в доходах населения из-за роста инфляции и девальвации рубля". Вопрос влияния кризиса на ход программы уже обсуждался и в ПФР. "Однако однозначного ответа на него пока нет",- говорит госпожа Нагога. При этом она отмечает, что в кризис некоторые предприятия могут свернуть свои корпоративные пенсионные программы, построенные на паритетной основе с сотрудниками, "и тогда софинансирование может стать им адекватной заменой".