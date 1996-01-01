Далькомбанк отметил новоселье

В торжественной обстановке зампредседателя правления "Далькомбанка" Яков ГЕМБУХ перерезал символическую ленточку перед входом в новое помещение банка в первом микрорайоне п.Лучегорска.

Директор офиса Инна МАЛИНИНА поприветствовала корпоративных и частных клиентов в новом, светлом, просторном помещении в самом центре поселка, подчеркнув, что Далькомбанк в Лучегорске оказывает полный спектр услуг.