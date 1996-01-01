Региобанк повысил проценты по вкладам

С учетом динамично меняющихся сберегательных настроений населения РЕГИОБАНК повысил проценты по всем вкладам и увеличил сроки приема вкладов в евро и долларах США до 1 года.

Как сообщили в банке, на фоне растущего курса доллара и евро оживился спрос на вклады в иностранной валюте. Но для тех, кто предпочитает российскую валюту и определенную мобильность, банк разработал новогодний вклад "Пополняй-ка", сроком размещения на 181 день. Название вклада говорит за себя: пополнять этот вклад выгодно, так как ставка растет по мере увеличения суммы вклада.