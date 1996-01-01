Кредитный портфель АТБ "набирает вес"

Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает активно кредитовать. В октябре кредитный портфель банка превысил 10,2 млрд рублей. Объем выданных кредитов за октябрь 2008г. превысил 1,5 млрд рублей, что является для банка рекордным показателем.

В настоящее время АТБ активно развивает программу кредитования малого и среднего бизнеса. Это стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству с Международной финансовой корпорацией (IFC), являющейся акционером банка.

Азиатско-Тихоокеанский Банк - одна из самых динамично развивающихся кредитных организаций на Дальнем Востоке, занимает от 1% до 15% в различных сегментах рынка. Присутствует в Амурской, Иркутской, Сахалинской областях, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях; республиках Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Еврейской автономной области. До конца 2008 года планируется расширить региональную сеть до 108 отделений.