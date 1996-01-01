"Тихоокеанский Внешторгбанк" расширяется

ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" активно расширяет свое присутствие на территории Сахалинской области, открывая новые филиалы.

По словам председателя правления банка Анастасии ПРОКОФЬЕВОЙ, цель банка в условиях кризиса - не прибыль, а развитие собственной филиальной сети. "Мы небольшой, а поэтому более мобильный банк, способный быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. Банк не собирается отказываться от принятых два года назад планов по расширению бизнеса. Еще японцы - бывшие наши акционеры - научили нас планировать бизнес на три года вперед, что мы успешно и делаем", - отметила банкир. "Тихоокеанский Внешторгбанк" открыл уже три собственных филиала в области, организованных на базе потерявшего лицензию МАБЭС "Сахалин-Вест", и ведет переговоры с Центробанком на аренду еще ряда офисов "Сахалин-Веста".