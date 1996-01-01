Новая стратегия укрепит позиции Сбербанка России

В ноябре Сбербанк России утвердил стратегию развития банка до 2014 года. В Хабаровске состоялась презентация, на которой председатель Дальневосточного банка Сбербанка РФ Валерий ПЫТНЕВ рассказал об основных положениях новой стратегии и о том, каким образом они будут реализованы на Дальнем Востоке. Решение о разработке и реализации новой стратегии развития было принято правлением ОАО "Сбербанк России" в апреле 2008 года, а уже через полгода она была утверждена. Как пояснил Валерий Пытнев, особую ценность проделанной работе придает то, что в разработке стратегии принимали активное участие все сотрудники банка.

Сначала были изучены все предложения коллектива об улучшении работы, затем - сформированы рабочие группы по всем направлениям преобразований, создана коллегия председателей территориальных банков.

Также в работе принимали участие две международные консалтинговые компании McKinsey и Bain. Причем "консалтинговые компании занимались не разработкой концепции, а своими прямыми обязанностями - давали экспертную оценку, консультировали, помогали", - уточнил Валерий Владимирович.

Попасть в пятерку

Главная цель новой стратегии развития Сбербанка России - через пять лет войти в пятерку ведущих банков мира. Для этого крупнейшему банку страны прежде всего необходимо не просто сохранить статус лидера российского рынка, но и кардинально улучшить качество обслуживания. Банк намерен активно развивать операционную деятельность на международных рынках. В первую очередь укрепить свои позиции на рынках СНГ и стран Восточной Европы. Как заверил Валерий Пытнев, перспективы развития рынка стран АТР также не останутся без внимания.

Валерий Пытнев подчеркнул, что при разработке и утверждении стратегии развития банка нынешняя кризисная ситуация на финансовом рынке не рассматривалась как фактор, способный помешать банку в достижении намеченной цели. "Говоря о конечной цели, мы имеем в виду 2013 год, к тому времени кризисные явления, какими ни будут их последствия, мы уже переживем, - уверен глава Дальневосточного Сбербанка, - к тому же речь идет о комплексной модернизации банка, нет смысла ее корректировать под преходящие явления. Считаю, что чем сложнее ситуация, тем решительнее должны быть действия по реализации стратегии".

Тенденции, вызванные мировым финансовым кризисом, отразились и на работе дальневосточного банковского сектора. Как уточнил Валерий Пытнев, дальневосточники, так же, как и остальные россияне, в последние месяцы стали меньше размещать свои сбережения в банках, диверсифицируя средства в альтернативные финансовые инструменты. Так, если приток средств в Дальневосточный Сбербанк за первые 9 месяцев года составил около 11,5-12 млн руб., то "сейчас мы наблюдаем некоторое замедление притока денежных средств. Но важно, что речь все-таки идет о приросте, и никак не об оттоке средств", - сказал Валерий Пытнев.

Оптимистичный приток

В последние месяцы Сбербанк России отмечает повышенный спрос на кредитные ресурсы со стороны физических лиц, предприятий и организаций всех форм собственности. По словам Валерия Пытнева, повышение требований по обеспечению выдаваемых кредитов - вопрос второго плана: "Мы продолжаем и будем работать со всеми клиентами, как новыми, так и хорошо знакомыми нам. Но различий между ними для нас в оценке рисков сегодня нет и быть не может".

Кредитный портфель Сбербанка России за год увеличился на 40%. Если на окончание прошлого года он составлял около 78 млрд руб., то, по предварительным данным, сегодня объем выданных кредитов уже превысил отметку в 100 млрд руб. и, с учетом обстоятельств, в ближайшее время будет продолжать расти.

19 ноября Сбербанк России обнародовал новую кредитную политику, скорректированную под влиянием сложных экономических условий. В отношения с заемщиками - как физическими, так и юридическими лицами - банк ввел дополнительные меры по эффективному управлению рисками и усилил внимание к источникам погашения займов и их надежности, уровню текущей ликвидности клиентов, уровню их долговой нагрузки, качеству и ликвидности обеспечения и другим параметрам оценки заемщиков. Данные меры направлены на повышение качества кредитного портфеля.

Кроме того, совместно с Правительством Российской Федерации Сбербанком России утверждены приоритетные отрасли и секторы экономики, поддержка которых в данный период необходима для укрепления национальной экономики. Первыми в списке значатся отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т.д.), затем отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро-, водоснабжение, транспорт и т.д.), оборонно-промышленный комплекс, малый бизнес и сельское хозяйство.

Розница в новом формате

Что касается содержания стратегии, то самые серьезные и масштабные изменения коснутся проблемы эффективности функционирования филиальной розничной сети банка. Будет выстроена новая организационная "клиентоориентированная" модель, в которой бизнес будет разделен на два блока - корпоративный и розничный.

В розничном бизнесе Сбербанк намерен сделать свои услуги "более простыми, удобными и понятными для клиентов", взаимоотношения которых с банком будут строиться на базе одного текущего счета, по принципу так называемых "перекрестных продаж", когда каждый следующий продукт для клиента будет предоставляться быстрее и обходиться дешевле.

Одной из наиболее глобальных проблем Сбербанка России Валерий Пытнев назвал чрезмерную загруженность операционистов простыми видами банковских операций, такими как прием коммунальных платежей, платежей по кредитам, внесение средств на счет (снятие со счета) или получение переводов, социальных пособий и других операций, не являющихся основными в банковской деятельности. Пиковые нагрузки, как правило, приходятся на начало месяца и сопровождаются столпотворениями у окошек в филиалах банка. Это создает неудобства и клиентам, и работникам. Утвержденная программа развития банка предполагает уменьшение подобной нагрузки на точки продаж.

Как рассказал председатель Дальневосточного банка Сбербанка России, решение проблемы очередей будет вестись по нескольким направлениям. В первую очередь - это наращивание филиальной сети. Будут открываться новые офисы обслуживания клиентов (в ближайшее время в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске примут своих клиентов не менее 15 новых офисов площадью более 200 кв. м), а также вводиться новые для Сбербанка России форматы: мини-офисы в торговых центрах и административных зданиях с большой проходимостью, часть которых будет работать в круглосуточном режиме.

Ставка делается также на ввод в эксплуатацию биллинговой системы, которая облегчит прием платежей населения через сеть платежных терминалов и банкоматов с функцией приема денежных средств. Кроме того, будет поэтапно введена программа "Электронная сберкасса", дающая возможность производить операции по счетам через Интернет. В следующем году будет запущен проект "Кредитная фабрика", благодаря которому будет облегчена и ускорена процедура выдачи кредитов населению.

Еще одним принципиальным направлением в стратегии развития Сбербанка России выделено "кардинальное повышение эффективности работы банка". КПД будет наращиваться за счет современных подходов и методов управления и оптимизации производственных процессов. Предусмотрено широкое развертывание производственной системы Сбербанка на базе технологии Lean. Использование этой технологии позволит компании стать более динамичной и чутко реагирующей на изменения рынка.

Досье Lean Thinking - технология (философия) высокоэффективной организации производства (англ. "lean" - рачительный, малозатратный, бережливый), обеспечивающая максимальное сокращение времени с момента получения заказа до поставки продукции за счет исключения всех видов непроизводительных затрат, не создающих добавленной стоимости операции. Позволяет с низкими затратами производить продукты и услуги, ценные для клиентов, и поставлять их точно вовремя. Разработана в автомобильной компании Toyota в 90-х годах прошлого века. Изначально предназначалась для крупного тиражного производства, затем была адаптирована для самых различных видов бизнеса.

"Эту систему главное принять, настроить людей на работу в этом режиме", - рассказал председатель Дальневосточного Сбербанка. Примером применения технологии lean в работе банка может служить на вид простое действие - уничтожение закончившейся сберегательной книжки. Оно всегда состояло из 25 операций, которые в обязательно установленном порядке должен был выполнить сотрудник банка. После пересмотра и оценки всех этих операций с позиции lean оставили всего пять операций. И теперь процесс занимает в пять раз меньше усилий и в пять раз меньше времени.

По этому же принципу Сбербанк России собирается упростить и "формализовать" процесс подачи и рассмотрения кредитной заявки. "Мы постараемся избавить клиента от необходимости тащить на рассмотрение такое большое количество бумаг, справок и копий документов, - сказал Валерий Пытнев, - это принесет пользу и сотрудникам банка, которым не нужно будет тратить время на изучение клиента "в ручном режиме", и клиентам, которые смогут сэкономить свое время.