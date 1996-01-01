Новые аргументы для Минфина

Сенаторы подготовили законопроект, позволяющий субъектам РФ размещать временно свободные бюджетные средства на счетах в коммерческих банках. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджетам и налогам Евгений БУШМИН. Законопроект должен помочь регионам в условиях кризиса получать дополнительные доходы, а небольшим банкам - решать проблему с ликвидностью.

Депутаты Госдумы давно убеждают Минфин разрешить регионам открывать депозиты. Минфин традиционно выступает против. В изменившейся экономической ситуации новые аргументы для министерства подготовили сенаторы. Поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие муниципальным образованиям и субъектам пользоваться банковскими депозитами, сенаторы уже внесли в Госдуму. До 20 декабря депутаты должны подготовить к ним свои предложения. Рассмотрение законопроекта намечено на весеннюю сессию.

В настоящее время бюджетные средства регионов находятся на беспроцентных счетах казначейства. Бюджетный кодекс разрешает размещать бюджетные средства на депозитах в коммерческих банках только федеральному центру и недотационным регионам. Таким образом, дополнительного дохода лишены, с одной стороны, финансово устойчивые крупные муниципальные образования, а с другой - те дотационные регионы, которые, успешно исполняя бюджет, имеют значительные свободные остатки.

В условиях снижения доходов, по словам г-на Бушмина, особенно важно дать возможность субъектам иметь дополнительный источник пополнения бюджетов: принятые недавно налоговые инициативы (увеличение вычетов при покупке жилья, амортизационных вычетов, снижение налоговой нагрузки на малый бизнес) приведут к существенному выпадению доходов субъектов.

Партнер компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ опасается, что в условиях экономического спада такая мера будет лишь искушать регионы возможностью подзаработать: "Если они будут играть в эту игру, а они будут, это поставит под вопрос своевременное финансирование в первую очередь инвестиционных проектов". "Реализация важных проектов для регионов, о которых идет речь в данном законопроекте, во многом зависит от трансфертов из федерального бюджета", - не соглашается экономист Meryll Lynch Юлия ЦЕПЛЯЕВА. По ее мнению, такая мера поможет держаться на плаву региональным банкам, которые не могут участвовать в аукционах Минфина. Нельзя забывать, отмечает эксперт, о структурном значении небольших местных банков.