Волна затухает к Дальнему Востоку

Сохранение стабильности на рынке банковских вкладов для банкиров и денежных властей - вопрос системного равновесия. Доля "участия" граждан в системе значительна: зачастую вклады граждан составляют более половины в ресурсной базе банков. Для банка вкладчики - это пул, важный источник поддержания ресурсной базы, но каждый вкладчик ощущает себя одиночкой, пытаясь в условиях негативного информационного фона понять, как поступить, чтобы сохранить свои "кровные". Банки и вкладчики по-разному друг на друга смотрят, но общий интерес у них есть, и он не ограничивается обменом доверия к банку на проценты по вкладу.

За октябрь месяце из российских банков "утекло" рекордное количество денег граждан - 354 млрд рублей. Пусть это не так много по сравнению с 5,535 трлн рублей общей суммы депозитов (8%), но и не мало. Эмоциональная реакция людей в значительной мере стереотипна - многие поступали по привычным схемам. В ответ на нее руководство страны отреагировало прагматически: было принято решение об увеличении страхового возмещения по вкладам с 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. По статистике, под установленный размер защищенного вклада подпадает подавляющее количество депозитов - более 90%. Таким образом, повышение гарантированной суммы стало "обращением" именно к той категории населения, которая проявляет наибольшее беспокойство о судьбе своих сбережений.

Интересно, что в Германии, где мировой финансовый кризис заявил о себе раньше, реакция вкладчиков была противоположной: по данным за первое полугодие нынешнего года, немцы принесли в свои банки 89 млрд евро - рекордную сумму за последнее десятилетие, продемонстрировав тем самым свои сберегательные настроения. Заметим, что уровень информированности и финансовой вовлеченности у них выше, чем в России.

Российские же банкиры на новом витке развития столкнулись с проблемой доверия своих клиентов. При этом стоит заметить, что для каждого отдельного рядового собственника своих сбережений реальных более надежных и доходных (хотя бы на уровне инфляции) альтернатив вкладам пока, к сожалению, практически нет.

Дальневосточные настроения

Деньги граждан для дальневосточных банков не просто существенная, но в некоторых регионах - основная составляющая ресурсной базы (см. таблицу). От 67% - в Амурской области до 32% - в Республике Саха (Якутия). Депозиты юридических лиц занимают куда как меньшую долю. К примеру, в банковской системе Амурской области соотношение депозитов физических и юридических лиц составляет 91,6% и 8,4%. В Хабаровском крае - 86,7% и 13,3. В банковской системе Сахалинской области удельный вес депозитов юридических лиц в общем объеме привлеченных кредитными организациями ресурсов составляет 2,8%.

Сберегательные настроения населения в регионах Дальнего Востока с начала осени также претерпели некоторые изменения. При том, что есть различия по регионам, ситуация вполне укладывается в общероссийские тенденции. По информации территориальных управлений Банка России, у нас также отмечены отток вкладов и переход вкладчиков в госбанки.

Так, если в сентябре в Амурской области отток вкладов составил 96 млн рублей, то уже по итогам октября их объем отличался от итогов полугодия на 1 млрд 200 млн рублей - около 3 % от всех вкладов физических лиц (по сообщению "Амур Инфо" со ссылкой на ГУ ЦБ РФ по Амурской области). Специалисты ГУ ЦБ РФ по Амурской области связывают отток в октябре с "неспокойной обстановкой на финансовых рынках". Они также отмечают, что в этой ситуации конкурентную борьбу выигрывают банковские учреждения с государственным участием.

В Приморье отток вкладов за сентябрь и октябрь составил 1 млрд 300 млн рублей (по данным Приморского комитета статистики). Специалисты ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю отмечают также, что на 01.10.2008 на 4,6% по сравнению с данными полугодия снизился объем валютных вкладов, за счет конвертации и перевода средств на вклады в рублевом эквиваленте в связи с непрогнозируемым развитием валютного рынка.

На Сахалине по итогам 9 месяцев этого года величина привлеченных вкладов физлиц снизилась на 8,9% по сравнению с июлем этого года. При этом специалисты территориального управления Банка России отметили существенный рост удельного веса вкладов, привлеченных филиалами Сберегательного банка, - с 57,8% до 70,5%. Одновременно снижалась доля вкладов, привлеченных региональными банками - с 21,1% до 5,9%. На ситуации сказался отзыв лицензии у МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО, 16 октября текущего года он признан банкротом.

А вот по данным Банка России по Магаданской области, на 1 октября этого года отчетность не показала на Колыме оттока вкладов. Изменение объемов с 9 млрд 269 млн рублей, по данным полугодия, до 9 млрд 267 млн незначительно. Небольшой прирост объема вкладов отмечен на Камчатке: по данным на 1 октября, этот показатель составил 14 млрд 997 млн рублей (14 млрд 993 млн руб. в июле). В Хабаровском крае, по информации специалистов теруправления Банка России, объем вкладов физических лиц в банковской системе за 6 месяцев 2008 года составил 56,7 млрд рублей, за 9 месяцев 2008 года - 61,7 млрд рублей. В Якутии, по данным Национального банка, к началу августа был отмечен рост объемов до 24,9 млрд руб. Но на 1.10.08 отчеты показали снижение до 24,2 млрд руб. Специалисты констатировали "некоторое изъятие вкладов". При том, что более 95% вкладов в республике подпадают под прямое действие федерального закона о страховании вкладов.

Отчасти сберегательные настроения вкладчиков может продемонстрировать соотношение депозитов по срокам привлечения. С этим соотносится и тактика банков в привлечении средств населения. По данным ГУ ЦБ по Сахалинской области, на островной территории в общем объеме вкладов физических лиц на депозиты, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет, приходится 59,1%. В Хабаровском крае почти столько же - 59,8%. Это наиболее высокие показатели. На Камчатке надолго граждане доверили банкам лишь 34,9% своих средств.

По данным Национального банка Республики Саха (Якутия), на основании отчетности 5 республиканских банков ресурсы представлены от 17 до 90% средствами до востребования. Специалисты Нацбанка отметили еще одну особенность поведения региональных банков в привлечении денег граждан. По их наблюдениям, иногородние банки более активно сражались за вклады - они оперативно увеличивали ставки. Региональные банки вынужденно осторожничали во избежание потерь ресурсной базы.

Банки повышают проценты

Банки пошли на повышение ставок, что показывает их заинтересованность в привлечении ресурсов. К концу года все активнее идет реклама банковских вкладов, т.к. наступает период больших ежегодных выплат. Следует отметить повышение процентных ставок выше ставки рефинансирования ЦБ. Примсоцбанк предложил "Новогодний чулок двух видов" с условием, что деньги будут храниться в банке год под 13% годовых с капитализацией и 14% с выплатой процентов в конце срока. В свою очередь Дальневосточный банк предлагает вклад "Успех" на 13 месяцев под 12,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. По условиям вклада предусмотрена процентная схема досрочного снятия вклада по желанию клиента, что снимает напряжение по поводу изменений в настроениях клиента.

Специалисты РЕГИОБАНКа (Хабаровск) отмечают, что если ещё недавно наблюдалась устойчивая тенденция к долгосрочным (более года) накоплениям, то на сегодняшний день вкладчики предпочитают размещать средства на сроки до года. Также возрос спрос на валютные вклады в долларах США и евро. Банки стали предлагать своим клиентам новые акции: одни предлагают перевод денег с рублевых депозитов на валютные без потери процентов, другие вводят мультивалютные счета. Например, тем клиентам, которые приняли решение о покупке иностранной валюты, РЕГИОБАНК предлагает воспользоваться специальным вкладом "Выгодный курс". Этот вклад позволяет клиенту, покупающему доллары и евро, сделать это по специальному выгодному курсу, при условии размещения этих денежных средств во вклад на срок 31 день по ставке 2,2% годовых. Для вкладчиков, которым могут срочно понадобиться деньги, введен специальный кредит под залог вклада. Предложение рассчитано на тех клиентов, которые накапливают средства в течение длительного срока, а также тех, кто не хочет терять проценты при досрочном расторжении вклада. В МДМ-банке заработал "депозитный конвертер", который предложил вкладчикам трансформировать действующие депозиты в любой из трех валют (рубль, доллар, евро) в иную, полностью сохраняя начисленный до дня переоформления доход. Главное условие сохранения набежавшего дохода - не обналичивать.

Банк "ВТБ 24" выделяет среди линейки вкладов предложение "Индекс" со сроками на два и три года. Процентная ставка по вкладам в рублях увязана со ставкой рефинансирования ЦБ РФ плюс-минус фиксированный процент, а по вкладам в иностранной валюте в зависимости от ставки LIBOR плюс-минус фиксированный процент.

Особенность сегодняшней ситуации заключается не только в том, что в борьбе за деньги граждан банки идут на повышение ставок. Именно сегодня закладываются основы конкурентного преимущества банков в ближайшем будущем. Об этом свидетельствует то, что банки уже сейчас приступили к разработке новых правил отношений "банк-клиент", что выразилось в новых линейках вкладов, в изменении логики других продуктов, задумались о качестве бизнес-процессов.