Отложенные инвестиции и новые возможности

Кризис ассоциируется с падением спроса, производства, ростом дебиторской и кредиторской задолженности, остановкой или даже банкротством предприятий. Никому не желаем ничего подобного, но практически все отрасли в России, так или иначе связанные с экспортом продукции, уже испытывают эти проблемы.

На экономике Дальнего Востока, базирующейся на сырьевых отраслях - горнодобывающей, рыбной, лесной - кризис может отразиться самым негативным образом. За примерами далеко ходить не надо, в начале ноября остановил производство свинцово-цинковых концентратов один из крупнейших в регионе ГОКов - ОАО ГМК "Дальполиметалл" (Приморский край). Страдает и одно из главных, программных направлений развития - логистика. Стремление руководства предприятий избежать банкротства, а собственников - потери активов заставляет до минимума сокращать расходы, порой до полного прекращения деятельности и увольнения сотрудников.

Регионы лишаются инвестиций

Крупные российские компании, планирующие грандиозные проекты в разных регионах страны, объявляют о корректировке своих планов. Так, появилась информация о приостановке РУСАЛом планов строительства на Дальнем Востоке алюминиевого завода. В числе претендентов на этот проект выступали сразу три субъекта РФ: Приморский и Хабаровский края и Сахалинская область. Они оспаривали друг у друга преимущество строительство завода именно на своей территории. Однако, похоже, что этому проекту в ближайшие годы не суждено будет сбыться. Компания-инвестор объявила о переносе на неопределенный срок планов по строительству завода.

В деловых кругах активно заговорили о необходимости сокращать затраты. Кто и какие стратегии использует в условиях кризиса? Мнения представителей бизнеса специально для "ДК".

Выйти из кризиса с конкурентными преимуществами - Говорить сейчас, что наша цель - это рост оборота, экспансия на другие рынки, было бы безумием, - говорит первый вице-президент ООО "В-Лазер" Сергей МИТРОФАНОВ. - Мы будем финансировать лишь те инвестиционные проекты, которые находятся на стадии завершения и где в ближайшее время может начаться оборот. Остальные проекты будут отложены до лучших времен. Кризис - это такая же часть экономической жизни, как и рост, и надо ставить задачу, чтобы из кризиса выйти с дополнительным отрывом от конкурентов, а не с дополнительным оборотом. Мы занимаемся сбором оферт на приобретение недвижимости, участков земли. Предложений с каждым днем все больше, хотя еще недавно по некоторым запросам мы получали отказы. Сегодня нет никакой сложности в получении таких ресурсов, как земля и недвижимость. Мы планируем приобретение этих активов, но не сейчас, а на стадии максимального снижения цен. Есть предположение, что они будут стоить дешевле. На выходе из кризиса, когда начнется рост потребительского спроса, цены на недвижимость могут оказаться на самом низком уровне. Это самое удачное время для возобновления инвестиционных проектов. ООО "В-Лазер" - компания, имеющая разветвленный бизнес в области розничных продаж бытовой техники, продуктов питания, владеющая заводом по производству холодильников и пр. "Мечел" заморозил строительство в порту Посьет "Мечел" пересматривает программу капитальных затрат в сторону снижения из-за проблем финансирования. Как заявил вице-президент по финансам компании Станислав ПЛОЩЕНКО на ежегодной конференции UBS, "Сокращение будет ощутимым". ОАО "Мечел" консолидировал контрольные пакеты акций и доли в компаниях, связанных с металлургической и добывающей отрасли, в том числе "ОАО Якутуголь" и ОАО "Эльгауголь", а также порт Посьет на Дальнем Востоке. На базе действующего порта в последние годы "Мечел" вел строительство практически нового порта. Учитывая рост планируемых объемов перевалки угля, планировалось существенное расширение порта, в том числе за счет акваторий ближайших бухт. В условиях сокращения капитальных затрат, широкомасштабные работы над проектом остановлены. Работы ведутся лишь на участках, которые находятся на стадии завершения и монтажа оборудования. За последние месяцы порт значительно снизил перевалку угля, на который приходится основная доля грузооборота. Цепочка дает сбои Еще два месяца назад крупнейшие дальневосточные порты ощущали себя вполне успешными. По итогам 9 месяцев текущего года грузооборот в них существенно вырос. Несмотря на все более проявляющиеся кризисные факторы, руководителям портов казалось, что так будет продолжаться всегда. Но вот, как по мановению палочки, ситуация изменилась в корне. Сегодня железная дорога наложила конвенцию, или запрет, на отправку угля в направлении портов Находки и порта Посьет, о чем неоднократно сообщали СМИ. Как прокомментировал ситуацию специально для "ДК" представитель угледобывающей компании из Кемеровской области, это значит, что ни один вагон угля дополнительно к тем, что уже стоят сегодня на путях по всей ДВЖД вплоть до самой Сибири, в этом направлении отправлен не будет. И неважно, какая компания-отправитель конкретно виновата в сложившейся ситуации. Страдают все. Причина образования складов на колесах проста - порты перестали отгружать уголь потребителям. И не по собственной воле, покупатели расторгают контракты. Как отметили в компании "Сибуглемет", сегодня покупатель стал слишком разборчив и покупает уголь только самого высокого качества. Теперь протолкнуть за рубеж любой уголь просто потому, что на него сформировались высокий спрос и высокая цена, как это было еще пару месяцев назад, стало невозможно. Сегодня порты завалены грузами, и не только углем. Фактически они, как и железнодорожные вагоны, превратились в склады. По некоторым данным, в конце ноября порт "Находка" перешел на четырехдневную рабочую неделю. Вот-вот остановятся контейнерные терминалы. Одна из причин - недоверие, возникшее в цепочке крупный оптовик - мелкий оптовик. Если прежде такая продукция, как мясо, фрукты, отдавалась под реализацию, то сегодня - только за деньги. Как следствие коллапса грузооборота в морских портах - резкое снижение грузовой базы судоходных компаний, они остаются без грузов. Теперь грузополучатель диктует условия и цены за фрахт. А они упали за месяц не в разы, а в десятки раз, настолько, что сегодня простой судна стоит дороже его фрахта. ГОКи ниже уровня безубыточности В связи с резким падением цен на металлы и сырьевые товары многие добывающие предприятия оказались ниже уровня безубыточности и, как следствие, вынуждены приостановить или сократить работу. В первую очередь сокращение финансирования может коснуться объектов геологоразведки. Многие компании в последние годы для пополнения сырьевой базы приобретали лицензии на новые месторождения. Как правило, они подразумевали проведение работ по ГРР и утверждению минеральных запасов. Эксперты считают, что лучше других будут чувствовать себя компании, имеющие в портфеле золотодобывающий или серебряный активы, так как прогнозируется, что золото и серебро останутся в цене. Но это утверждение касается тех активов, на которых добыча уже ведется. Там, где потребуется дополнительное изучение, работы могут быть остановлены до лучших времен. В территориальных управлениях по недропользованию уже отмечают, что к ним стали поступать заявления о переносе сроков исполнения лицензионных условий из-за экономического кризиса. На сегодня остановлено производство цинкового концентрата на ООО "Ярославская ГРК", приостановлено до лучших времен производство флюоритового "пряника", - компонента для металлургической промышленности. Компания сосредоточилась на выпуске кубовидного щебня. Полностью остановлено производство на ГМК "Дальполиметалл". Вынужден свернуть часть инвестиционной программы ОАО "Приморский ГОК", несмотря на то, что цена на вольфрам за последний год снизилась не намного. Риск ухудшения финансового состояния предприятия связан с падением спроса, а также большой социальной нагрузкой, которую несет компания, поддерживая объекты жизнеобеспечения пос. Восток. Компания Peter Hambro Mining, владеющая рядом золотодобывающих активов на Дальнем Востоке, крупнейшим из которых является ОАО "Покровский рудник", объявила, что из-за финансового кризиса сокращает финансирование геологоразведочных работ на ряде объектов в России. Появилась информация о сворачивании ряда работ ОАО "Корякгеолдобыча", несмотря на то, что компания работает на добыче драгметаллов. Суровые климатические условия и отдаленность ставят многие горнодобывающие проекты северо-востока России на грань рентабельности. Кризис перераспределит собственность В то же время есть примеры выгодного использования сложившихся условий для пополнения собственных активов. В ноябре ОАО "Полиметалл" объявило о том, что сделало предложение приобрести у компании Ovoca Gold Plc. 100% ЗАО "Артель старателей "Аякс" ("Аякс"), владеющего лицензией на геологическое изучение и добычу серебра на месторождении "Гольцовое", расположенном в Магаданской области. Месторождение находится в 80 км от Дукатской фабрики, принадлежащей "Полиметаллу". "Полиметалл" оплатит сделку $11 млн и 7,5 млн собственных голосующих акций. - "Гольцовое" представляет собой уникальную возможность нарастить ресурсную базу по серебру с высокими содержаниями буквально "за забором" Дуката и при этом использовать мощности, создаваемые при реконструкции Дукатской фабрики и находящиеся на стадии 90% готовности, - прокомментировал сделку генеральный директор "Полиметалла" Виталий НЕСИС. v Компания намерена в четвертом квартале 2009 года начать строительство рудника и инфраструктуры, а во втором квартале 2010 года - добычу. ОАО "Полиметалл" - компания по производству драгоценных металлов - золота и серебра, ведет деятельность в Магаданской, Свердловской и Читинской областях, Хабаровском и Красноярском краях. Этот пример наверняка станет не единственным. В скором времени мы должны услышать о новом собственнике ГМК "Дальполиметалл". А если вернуться к горнорудной отрасли, то наметился явный спрос на золото-серебряные активы.