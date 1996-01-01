Материнский капитал споткнулся об ипотечное законодательство

У заемщиков, решивших погасить ипотечный кредит с помощью средств материнского капитала, возникли первые сложности.

Так, если кредит оформлялся только на мужа, то у него отказываются принимать сертификаты, выписанные на другого члена семьи, мотивируя это тем, что жена изначально не была созаемщиком. И даже если женщина участвовала в оформлении ипотечного кредита или сама выступила как заемщик, сертификаты также в расчет не берутся.

Документы выписывали не только на мать, но и на ребенка - а младенец также не является созаемщиком кредита или совладельцем жилья. Две правовые схемы - использование материнского капитала и ипотечное законодательство не состыковались.

"Мы знаем о возникших сложностях, - сообщил агентству новостей "Доступ" генеральный директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Александр КОНДРАШОВ. - Думаю, что такая правовая неразбериха продлится еще недели три, но все придет в норму. Банки начнут принимать сертификаты.