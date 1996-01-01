Вкладчики банка получили денежные подарки

15 клиентов Приморского отделения №8635 Сбербанка России стали победителями II этапа акции поощрения вкладчиков, посвященной 167-летию образования банка. Всем победителям зачислены денежные суммы во вклады или вручены сберегательные сертификаты. Акция проходила в период с 20 июля по 20 декабря прошлого года. Участникам необходимо было в этот период открыть вклад в рублях или в иностранной валюте на сумму 50 тыс. руб. и более. Победители определялись в трех номинациях: "Празднуем вместе", "Счастливая дата" и "Цифры 1,6,7 в официальном документе". Выиграли не только те, кто верен Сбербанку долгие годы, но и те кто стал вкладчиком в период проведения акции. По итогам акции поощрения клиентов в Приморском отделении №8635 Сбербанка России было открыто 7000 счетов на сумму около 1,5 млн руб.