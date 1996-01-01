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Вклады населения в российские банки снова начали расти
Приток вкладов населения в российские банки в декабре 2008 г. составил 400 млрд руб., заявил глава Банка России Сергей ИГНАТЬЕВ в ходе совещания по экономическим вопросам у Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, передает телеканал "Вести".
"Ситуация в декабре стабилизировалась. Если вклады населения в октябре сократились на 360 млрд руб., в ноябре они оставались практически неизменными, было лишь небольшое сокращение, то в декабре прирост составил 400 млрд руб.", - отметил он.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ также заявлял, что ситуация с оттоком вкладов стабилизировалась в декабре. Он сообщил, что, по данным правительства, остановился прирост валютных средств на счетах банков и вся получаемая ликвидность остается в рублях.
"По информации Банка России, больше не происходит увеличения объемов валюты на банковских счетах", - отметил он. Поэтому, по словам И.Шувалова, вводить систему специальных счетов, средства с которых будут направляться на кредитование реального сектора экономики, нецелесообразно.
Он признал, что многие кредитные организации переводили получаемую от государства ликвидность в доллары, рассчитывая заработать на девальвации рубля. "Сейчас ситуация меняется, и мы найдем способ сделать так, чтобы банки все-таки начали кредитование", - сказал первый вице-премьер.
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