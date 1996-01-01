В 2009 году общие финансовые мировые проблемы потребуют индивидуального решения

В будущем году настанет момент, когда "общие проблемы" (глобальный финансовый кризис) потребуют индивидуального решения. Кризис ударил по производству и покупательной способности граждан. И странам, ориентированным на производство и экспорт, в частности России, выгоден снижающийся курс национальной валюты. Ослабление валюты может стать новой политикой многих государств, считает финансовый аналитик FxPro Александр КУПЦИКЕВИЧ.

Еще одним фактором, который сыграет важную роль в будущем году, будет "борьба с дефляцией" (в США, Великобритании, Японии, Китае), а также выделение многомиллиардных сумм, направленных на "оздоровление экономики". Только от сочетания устойчивого спроса и доступности кредитования будет зависеть эффективность проводимой этими правительствами политики.

Доллар

Выгоден ли США дорогой и сильный доллар? Выгоден, но только в период, когда Казначейство печатает долговые бумаги в невиданных количествах, чтобы стимулировать заемными деньгами свою экономическую политику. Тогда им на руку и низкая доходность по своим бумагам, и ажиотажный спрос на доллары. К моменту, когда деньги нужно будет отдавать (а этот момент обязательно наступит), а также для стимулирования внутреннего производства и экспорта вместо импорта выгоднее будет иметь дешевеющий доллар.

Поэтому мы прогнозируем снижение курса доллара в следующем году, причем нельзя исключать новых максимумов по Eur/Usd. Если падение доллара будет осуществляться ко всем валютам, то евро может достичь в цене двух долларов. Существуют еще более пессимистичные ожидания девальвации доллара. Этого тоже нельзя исключать, но только в качестве самого негативного сценария развития событий. На стороне "дорогого" доллара нежелание американцев совершать новые покупки, брать новые кредиты, но рано или поздно они выльются на рынок, и чем раньше это случится, тем лучше это для США. Хотя влияние этого фактора очень ограниченно.

Россия

Цена на нефть в последние годы двигалась под влиянием спекулянтов. Благодаря спекуляциям мы увидели максимум в 147 долларов за баррель. Теперь же этот пузырь сдулся, и в настоящий момент цена на нее находится вблизи долгосрочного тренда. Нового ценового всплеска на сырьевых рынках ждать придется долго, и в результате мы получим приблизительный уровень в $40-50 за баррель (при условии стабильного доллара). Это и является ожидаемым коридором движения цены на предстоящий год.

Инфляция в России представляет некоторую угрозу в связи с фактическим и ожидаемым падением курса рубля. Подобные ожидания заставляют иностранцев ориентироваться на более слабый рубль, повышая цены, что уже наметилось на автомобильном рынке. В связи с этим, несмотря на значительное снижение темпов роста цен в развитом мире, в России темп инфляции в 2009 году может оказаться вблизи 12-13%.

Очень хочется надеяться, что основной доле международных резервов найдут лучшее применение, чем поддержка рубля, и возвращение их в страны, из которых они попали к нам в оплату нефти. Деньги должны работать, а не создавать имидж своим присутствием.

Рубль

Рубль связан с движением нефтяных цен. А цены в последние годы двигались под влиянием спекулянтов рынка. Если исключить их влияние, то в настоящий момент цена на нее находится вблизи долгосрочного тренда, а рубль соответственно должен снижаться далее, как минимум, к уровням 2004 года (при аналогичной цене на нефть), то есть 29,0-29,30, если говорить о курсе к доллару. И даже больше, если учитывать разницу между российской и зарубежной инфляцией, снижающей покупательную способность национальной валюты.

Верхней границей может послужить глобальный максимум в 31,80 руб. за доллар. Хотя в случае с нестабильным долларом более правильно ориентироваться на бивалютную корзину. А к ней снижение может составить до 20%, то есть ее курс составит около 40 руб. против 33,40 к настоящему моменту.